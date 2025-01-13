В Раменском онкоцентре проведут бесплатную проверку женского и мужского здоровья

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
День открытых дверей, посвящённый женскому и мужскому здоровью, проведут в Центре амбулаторной онкологической помощи Раменской больницы в субботу, 25 января, все желающие смогут пройти бесплатные обследования для выявления злокачественных новообразований, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.
«В рамках дня открытых дверей будет проводиться проверка толстой кишки и органов грудной клетки. Кроме того, женщинам предложат скрининговое обследование молочных желез», — отметила заведующая Центром амбулаторной онкопомощи Раменской больницы Наталья Дерябина.Предварительная запись на бесплатное обследование проводится по телефону: 8 (496) 463-43-59. Адрес медучреждения: город Раменское, Маховая улица, дом №14/2. Мероприятие будет проходить на пятом этаже.
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