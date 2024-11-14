Донорскую кровь сдали более 80 студентов и преподавателей областного медколледжа

Фото? пресс-служба Минздрава МО
Выездная донорская акция состоялась в Красногорском и Мытищинском филиалах Московского областного медицинского колледжа, кровь сдали более 80 будущих медиков и их преподавателей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Я всегда стараюсь принимать участие в акциях, связанных с донорством. Донор — это почетно, и многие ребята, с которыми я общаюсь, регулярно сдают кровь», — рассказала студентка третьего курса Ирина.День донора в филиалах медколледжа провели специалисты выездной бригады Московского областного центра крови.
В областном Минздраве напомнили, что сдача крови не только помогает спасать чужие жизни, но и укрепляет здоровье самого донора: повышает иммунитет, делает более устойчивым к сердечно-сосудистым и онкологическим заболеваниям, а также благотворно влияет на состояние психики.
Читайте также:
Врачи Детского центра вернули девочке потерянное из-за диабета зрение
Диетолог Дианова объяснила пользу повышения налога на сладкую газировку
Подмосковные врачи спасли ногу дачника, намотанную на мотокультиватор
Лев Каштанов