Подмосковные врачи спасли ногу дачника, намотанную на мотокультиватор

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Сергиево-Посадской больницы прооперировали мужчину, ногу которого намотало на мотокультиватор. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 74-летний пациент в тяжёлом состоянии с ногой, буквально намотанной на плуг мотокультиватора. Он получил травму, занимаясь вспашкой земли на дачном участке. Нога попала во вращающийся механизм.
Диагностика установила открытый оскольчатый перелом костей правой голени со смещением отломков, рваную рану бедра и обширную лоскутную рану левой голени. В больницу дачника доставили вместе с плугом культиватора. При этом нога была холодной и посиневшей, так как кровь в неё не поступала. Было решено проводить срочную операцию.
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Диагностика установила открытый оскольчатый перелом костей правой голени со смещением отломков, рваную рану бедра и обширную лоскутную рану левой голени. В больницу дачника доставили вместе с плугом культиватора. При этом нога была холодной и посиневшей, так как кровь в неё не поступала. Было решено проводить срочную операцию.
«Мы промыли раны и закрепили отломки костей правой голени в анатомически правильном положении аппаратом внешней фиксации. Восстановили кровоток. После хирургического вмешательства провели противовоспалительную терапию, чтобы началось заживления ран. Затем выполнили второй этап оперативного лечения – остеосинтез. Закрепили кости правой голени титановой пластиной, установив её через маленький разрез. В результате смогли сохранить двигательную функцию ноги», – рассказал врач-травматолог-ортопед Игорь Кучерявый.Сейчас мужчина выписан на амбулаторное лечение. Реабилитацию он будет проходить в поликлинике.
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Лора Луганская