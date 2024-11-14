Врачи Детского центра вернули девочке потерянное из-за диабета зрение

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Хирурги Детского клинического центра им. Рошаля восстановили зрение девочке, потерявшей его из-за сахарного диабета. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику в Красногорске поступила 12-летняя девочка с жалобами на снижение зрения. Диагностика выявила у нее набухающую катаракту. Хрусталики глаз ребёнка стали мутным и увеличились. Был риск их разрыва и полной потери зрения. Заболевание началось из-за осложнений сахарного диабета первого типа.
Врачи удалили поврежденный хрусталик в одном глазу с применением высокотехнологичного микрохирургического оборудования и заменили его искусственным.
Сейчас школьница чувствует себя хорошо и готовится к выписке. После возвращения домой она сможет вернуться к обычной жизни.
Читайте также:
Подмосковные врачи спасли ногу дачника, намотанную на мотокультиватор
Глава Дубны Тихомиров осмотрел новое оборудование местной больницы
В Московской области до конца года рассчитывают открыть ещё два стационара
Врачи удалили поврежденный хрусталик в одном глазу с применением высокотехнологичного микрохирургического оборудования и заменили его искусственным.
«Это первая микрохирургическая операция в центре, выполненная по современной методике с использованием стереомикроскопа и хирургического комбайна. Новый хрусталик помещается в глаз в сложенном виде, а затем раскрывается сам, как бутон. Сразу после операции зрение ребенка восстановилось до 70% и ещё улучшится. Второй глаз прооперируем после стабилизации зрения в первом», – рассказал заведующий отделением микрохирургии глаза Леонид Кононов.Как отметили специалисты, операция решила проблему ребёнка со зрением, и повторного хирургического вмешательств по мере взросления не понадобится.
Сейчас школьница чувствует себя хорошо и готовится к выписке. После возвращения домой она сможет вернуться к обычной жизни.
Читайте также:
Подмосковные врачи спасли ногу дачника, намотанную на мотокультиватор
Глава Дубны Тихомиров осмотрел новое оборудование местной больницы
В Московской области до конца года рассчитывают открыть ещё два стационара
Лора Луганская