«Дополнительное газообразование»: Диетолог назвал противопоказания к употреблению гороха

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Горох ― это источник целого комплекса витаминов и необходимых организму питательных элементов. В нем содержатся незаменимые аминокислоты, что делает эти бобовые прекрасным источником растительного белка.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» сообщил, что горох, действительно, богат растительными аминокислотами, однако один не до конца полноценны для человеческого организма.
По словам нутрициолога, горох не желателен к употреблению людям с проблемами желудка, потому что происходит дополнительное газообразование. Однако эти противопоказания не распространяются на гороховый или нутовый хлеб.
Он также назвал два своих любимых рецепта из гороха.
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«Растительные источники белков не обладают всеми аминокислотами, которые необходимы нам. Там безусловно есть основные, но вы не получите всего разнообразия. В сочетании с чем-либо горох — отличный источник клетчатки белка аминокислот, витаминов», — сказал эксперт.
По словам нутрициолога, горох не желателен к употреблению людям с проблемами желудка, потому что происходит дополнительное газообразование. Однако эти противопоказания не распространяются на гороховый или нутовый хлеб.
«Молодые, пророщенные семена гороха более богаты макронутриентами. Его очень часто добавляют в азиатскую кухню. Там есть клетчатка, которая поможет подольше продлить в организме насыщенность и свежесть», — рассказал собеседник.
Он также назвал два своих любимых рецепта из гороха.
«Самый лучший рецепт и любимый — гороховый суп на копченой рульке. Ни один мужчина не откажется прийти домой и увидеть это на столе. Мне нравится еще гороховые лепешки: горох отваривается, в него добавляется большое количество лука, зелени, тертой моркови, немного муки и кунжутного масла. Дальше формируются лепешки и обжариваются на небольшом количестве масла», — поделился Роман Пристанский.
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Анастасия Бондарева