В больнице Волоколамска после ремонта вновь открыли кабинет КТ

Красивые и густые волосы не только придают чувство уверенности и привлекательности, но и являются показателем общего состояния здоровья. Они могут указывать на проблемы с питанием, стресс и другие нарушения, поэтому так важно заботиться о них и следовать определённым правилам, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.