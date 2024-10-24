В больнице Волоколамска после ремонта вновь открыли кабинет КТ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Волоколамской больнице возобновил работу кабинет компьютерной томографии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На время ремонта КТ работу пришлось приостановить. С 21 октября аппарат работает в обычном режиме, и за это время уже было выполнено 84 исследования. Теперь жителям Волоколамского городского округа больше не нужно обращаться в другие медучреждения.
В администрации пояснили, что обследования доступны для жителей Волоколамского, Лотошинского и Шаховского городских округов, а также Клина, Истры и Можайска.
Аппарат компьютерной томографии ввели в эксплуатацию 1 декабря 2019 года. Оборудование приобрели по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы».
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«Кабинет работает круглосуточно. Амбулаторных пациентов принимают с понедельника по пятницу с08 до 20 часов. Также проводятся исследования с контрастом. На процедуру могут записать врачи-специалисты», – говорится в сообщении.
В администрации пояснили, что обследования доступны для жителей Волоколамского, Лотошинского и Шаховского городских округов, а также Клина, Истры и Можайска.
Аппарат компьютерной томографии ввели в эксплуатацию 1 декабря 2019 года. Оборудование приобрели по государственной программе Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019-2024 годы».
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Лора Луганская