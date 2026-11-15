Врач назвала причины ночного онемения рук
Ночное онемение рук может указывать на заболевания нервной системы, сахарный диабет или дефицит витамина B12. Об этом рассказала невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.
По ее словам, которые приводит телеканал RT, для врачей важной подсказкой является то, какие именно пальцы теряют чувствительность. При синдроме запястного канала чаще страдают большой, указательный и средний пальцы, а при сдавлении локтевого нерва — мизинец и безымянный. Чтобы поставить точный диагноз, пациентам могут назначить специальные пробы и электронейромиографию. Онемение сразу обеих рук, добавила специалист, бывает при сахарном диабете и дефиците витамина B12.
Записаться на обследование стоит, если симптом возвращается почти каждую ночь, не проходит после пробуждения или сопровождается болью, слабостью и сложностями с мелкими движениями. Другое дело — внезапное онемение вместе с асимметрией лица, нарушениями речи или зрения: здесь нужно срочно вызывать скорую, поскольку это могут быть признаки инсульта.
Впрочем, причиной нередко оказывается просто неудобная поза во сне — например, человек спит, положив руку под голову или сильно согнув локоть. В такой ситуации, пояснила Демьяновская, достаточно поменять положение конечности и пошевелить пальцами, и неприятные ощущения постепенно пройдут.
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