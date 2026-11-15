Врач назвала причины ночного онемения рук

15 ноября 2026, 15:10

Врач Демьяновская: онемение рук может указывать на диабет и дефицит витамина B12

Фото: iStock/Doucefleur

Ночное онемение рук может указывать на заболевания нервной системы, сахарный диабет или дефицит витамина B12. Об этом рассказала невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.