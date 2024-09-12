Россиянам объяснили обострение заболеваний ЖКТ осенью

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Гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что осенью обостряются проблемы с ЖКТ из-за осенних вспышек ОРВИ.
«Есть данные, подтверждающие сезонную активность иммунной системы. Так, исследования показали, что на фоне осенних вспышек ОРВИ происходит активация воспалительных процессов в организме, что может усугублять хронические воспалительные заболевания ЖКТ. При вирусных инфекциях повышается проницаемость кишечной стенки, что может стимулировать воспаление и обострение уже существующих заболеваний», — пояснила в беседе с RT Кашух.
Тем временем москвичей предупредили о второй фазе активности клещей, которая может продлиться до ноября.
«Красочные листопады и приятная прохлада создают особую атмосферу для осенних фотосессий. Если вас посетит идея сделать фото на разноцветном ковре из листьев, помните, что у клещей наступила вторая фаза активности. Эти животные плохо переносят жару, но пасмурная погода и повышенная влажность воздуха – идеальные условия для них. «Познакомиться» с клещом можно вплоть до ноября», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Ранее и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина заявляла о том, что магазинные лимонады из-за содержания сахарина и бензоата натрия могут вызвать такие серьёзные заболевания, как ожирение и сахарный диабет.
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Мелисса Тимофеева