В Долгопрудном врачи спасли пациента с разрывом аневризмы аорты

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63-летнего мужчину в смертельно опасном состоянии — с разрывом аневризмы аорты — спасли хирурги Долгопрудненской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил в медучреждение с жалобой на боли в пояснице. Исследование показало, что у мужчины произошёл разрыв аневризмы брюшной аорты. Это крайне опасное состояние, которое чаще других сердечно-сосудистых сбоев приводит к смерти. При этом пациенту повезло, так как на повреждённом сосуде у него образовался рубец, который помешал кровоизлиянию в брюшную полость.
В настоящее время жизни и здоровью пациента ничего не угрожает, он хорошо себя чувствует и скоро будет выписан из больницы на амбулаторное лечение.
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«Для того, чтобы спасти пациенту жизнь, мы удалили повреждённый участок аорты и заменили его синтетическим протезом. Благодаря этому нам удалось восстановить нормальный кровоток и предотвратить дальнейший разрыв аорты. Операция заняла более трёх часов», — сообщил сосудистый хирург Долгопрудненской больницы Сергей Тимиряев.
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Лев Каштанов