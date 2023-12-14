Едва чувствующему оргазмы пожилому мужчине дали совет

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Сексолог, психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет пожилому мужчине, который перестал чувствовать оргазм. Об этом пишет The Guardian.
К эксперту за помощью обратился 68-летний мужчина. Он обжаловался на проблемы с сексуальным удовлетворением на протяжении последних лет.
«Я все еще чувствую желание и возбуждение, но оргазм часто разочаровывает. Иногда единственное свидетельство оргазма — эякуляция», — поделился мужчина.
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