Гастроэнтеролог Кожевникова предупредила об опасности завтрака в постели

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Врач-гастроэнтеролог Олеся Кожевникова предупредила, что завтрак в постели может иметь неприятные последствия для самочувствия и здоровья. Об этом пишет Life.
Доктор рассказала, что если принимать пищу лёжа или полулёжа, то становится высоким риск попадания пищи в трахею.
Кроме того, еда в положении лежа может спровоцировать развитие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (заболевания, при котором содержимое желудка попадает обратно в пищевод, приводя к сильным изжогам), добавила Кожевникова.
Правильно принимать пищу нужно сидя, тщательно пережевывая пищу и избегая слишком горячей или холодной пищи.
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«Из-за этого можно подавиться (вплоть до проблем с дыханием). В таком случае важно уметь помогать себе, но это может быть сложно из-за паники (в связи с нехваткой воздуха)», — цитирует издание слова собеседницы.
Правильно принимать пищу нужно сидя, тщательно пережевывая пищу и избегая слишком горячей или холодной пищи.
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Диана Аванесян