Егорьевские хирурги спасли жизнь пациентки с кистой и гигантской миомой

Фото: пресс-служба Егорьевской больницы
Врачи Егорьевской больницы спасли пациентку с перекрутом кисты яичника и гигантской миомой. Об уникальном случае сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
45-летняя женщина готовилась к плановой операции в одной из московских клиник, однако экстренно поступила в Егорьевскую больницу. У неё обнаружили перекрут большой кистомы яичника и гигантскую миому матки с явлением перитонита. Размеры кисты достигали печени, а миома матки по соответствовала 20 неделям беременности.
Операция прошла успешно благодаря профессионализму врачей и современному оборудованию, которое поступает в больницу в рамках госпрограммы Московской области.
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«Гинекологи провели экстренную операцию малоинвазивным доступом – через проколы. Она длилась около 45 минут. Во время операции был обнаружен перекрут кисты яичника на 360 градусов с частичным некрозом ножки, что и привело к перитониту», – говорится в сообщении.
Операция прошла успешно благодаря профессионализму врачей и современному оборудованию, которое поступает в больницу в рамках госпрограммы Московской области.
«Новый комплекс «Олимпус» во многом превосходит конкурентов. Он оснащён ультразвуковым скальпелем и электрохирургическим блоком с инструментом для заваривания крупных сосудов диаметром более 7 мм. Камера, передающая изображение в высоком разрешении, не запотевает, так как в брюшную полость подаётся углекислый газ с подогревом», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Егорьевской больницы Владислав Каданцев.Через четыре дня женщину выписали домой. Теперь она наблюдается у гинеколога. Сейчас жизни и здоровью пациентки ничто не угрожает.
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Лора Луганская