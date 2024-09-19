Врач-дерматовенеролог Ливахова рассказала, как избавиться от пигментных пятен

Жители России привыкли, что осенью начинается сезон простуд и обращают мало внимания на такие симптомы, как насморк или боль в горле. Однако без правильного лечения некоторые болезни могут привести к крайне негативным последствиям. Об этом предупредил врач-оториноларинголог Жуковской городской клинической больницы Аветис Мартиросов, передаёт корреспондент Ольга Вельшикаева.