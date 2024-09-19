Врач-дерматовенеролог Ливахова рассказала, как избавиться от пигментных пятен

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Пигментные пятна, известные как мелазма или солнечные лентиго, возникают из-за избыточного количества меланина — пигмента, определяющего цвет кожи. Это распространённая проблема, которая может появиться на любом участке кожи.
Воздействие солнца; Гормональные изменения во время беременности или приёма гормональных препаратов; Возраст: с возрастом кожа теряет эластичность и способность к регенерации, что приводит к образованию пигментации; Неправильный уход за кожей: использование агрессивных косметических средств; Заболевания: пигментация может быть симптомом некоторых заболеваний, включая проблемы с эндокринной системой. «Пигментные пятна — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о том, что кожа нуждается в защите и уходе. Профилактика является ключевым моментом в борьбе с гиперпигментацией», — сообщает заведующий стационарным отделением Щелковского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера, врач-дерматовенеролог Светлана Ливахова.
Для профилактики пигментных пятен рекомендуется ежедневно применять солнцезащитный крем с SPF 30, независимо от погодных условий. Также необходимо носить защитную одежду и головные уборы, избегать пребывания на солнце с 10:00 до 16:00.
Важно выбирать мягкие очищающие средства, увлажняющие кремы и продукты с витаминами C и E, которые обладают антиоксидантными свойствами. Кроме того, следует соблюдать сбалансированный рацион питания, употреблять достаточное количество воды и отказаться от курения и алкоголя.
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