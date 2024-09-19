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В Московской области снизилось количество больных туберкулёзом

19 сентября 2024, 11:26
Фото: istockphoto / utah778

Фото: istockphoto / utah778

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В Подмосковье наблюдается снижение заболеваемости туберкулёзом на 24%, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В регионе проводится масштабная работа, направленная на профилактику туберкулеза, его раннее выявление и снижение смертности. Так, с начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Подмосковье регулярно проводится просветительская работа, а также повышается доступность диагностики и применяется эффективная терапия», — рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

Ведущим учреждением, которое оказывает медицинскую помощь пациентам с подтверждённым диагнозом и подозрениями на заболевание, является Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер. В его состав входят 12 филиалов, 28 диспансерных отделений и туберкулёзных кабинетов при больницах. Для круглосуточного ухода за больными туберкулёзом в регионе функционируют шесть стационаров с общим количеством коек 900.



Благодаря профессионализму медицинских работников Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер стал центром компетенций для медицинских организаций Подмосковья, которые в настоящее время проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.

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#болезни
«Смерть от обезвоживания»: Иммунолог раскрыл опасность холеры
Иммунолог Жемчугов: при холере человек истощается за несколько часов
18 сентября 2024, 18:48

Фото: iStock/SyhinStas

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в Международном аэропорту Внуково на случай выявления больных холерой. За мигрантами из стран неблагополучной эпидемиологической обстановкой организовали медицинское наблюдение.
Доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1» рассказал, чем опасна холера и назвал основные симптомы заболевания.

«Холера относится к группе особо опасных заболеваний второй группы. Она опасна тем, что быстро распространяется, тяжело протекает, а без соответствующего лечения может закончиться летальным исходом», — рассказал Жемчугов.
Специалист пояснил, что холерный вибрион присутствует в стоячей воде. Бактерия попадает в организм человека фекально-оральным путем. При этом она не устойчива к морозам, поэтому осенью, как правило, погибает.

«Холера вызывает паралич кишечника и блокаду ферментов, и из кишечника начинает вытекать вся жидкость. За счет сильной потери жидкости человек истощается за примерно какие-то часы. Смерть наступает от обезвоживания», — уточнил эксперт.
Жемчугов добавил, что холерный вибрион может перезимовать в водоемах в южных российских регионах, а весной опять стать опасным. Кроме того, бактерия часто распространяется в условиях войны — там, где идет нарушение питьевых источников и нормальной канализации.

«На наших южных границах, где проходит СВО, там, где Азовское море, находится старинный очаг холеры. Кроме того, разрушение Каховского водохранилища может привести к вспышке этого заболевания. Поэтому и надо быть готовым ко всему», — предупредил Жемчугов.
Врач также пояснил, что в случае заболевания холерой, человек не сможет «отойти от унитаза». При этом он отметил, что болезнь довольно просто лечится в больничных условиях. Поэтому при первых признаках необходимо обратиться в медицинское учреждение.

Жемчугов особо отметил опасность препаратов, блокирующих диарею. По его словам, под воздействием подобных препаратов жидкость перестает вытекать из организма, однако она скапливается в организме, что совершенно точно закончится летальным исходом.

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Перечислены неочевидные симптомы гинекологических заболеваний
Врач Орфанова заявила о снижении гемоглобина как о симптоме заболеваний
18 сентября 2024, 16:02

Фото: iStock/macniak

Врач — акушер-гинеколог Идилия Орфанова предупредила о том, что одним из неочевидных симптомов гинекологических заболеваний является снижение гемоглобина.
«Нужно обратить внимание на такие признаки, как боли при половом контакте, патологические звуки при половых контактах, изменение характера выделений из половых путей, периодически появляющийся неприятный запах из половых путей, дискомфорт при мочеиспускании, эпизоды недержания мочи при физической активности, дискомфорт в области наружных половых органов и во влагалище», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

При возникновении подобных симптомов Орфанова рекомендовала обращаться к врачу.

А кузбасские торакальные хирурги спасли бойца от сильнейших болей путём извлечения из его груди осколка снаряда. Об этом сообщил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

«Специалисты с ювелирной точностью извлекли инородный предмет, не задев жизненно важные органы, не повредив межреберные сосуды и нервы. Спустя два часа после операции пациент уже мог самостоятельно ходить. Дышать стало заметно легче, боль отступила. После курса ЛФК мужчина сможет вернуться к полноценной жизни», — приводит «Сiбдепо» сообщение Беглова.

Ранее врач-оториноларинголог Жуковской городской клинической больницы Аветис Мартиросов предупредил о печальных последствиях несвоевременного лечения таких простудных симптомов, как насморк или боль в горле.

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#здоровье
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В больницы Подмосковья трудоустроились около 900 выпускников медколледжа области
18 сентября 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 900 выпускников Московского областного медицинского колледжа вышли на работу в больницы региона в текущем году, из них 318 отучились по целевому направлению, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Мы каждый год увеличиваем число бюджетных мест в нашем областном медицинском колледже и вводим новые меры социальной поддержки медицинских работников. (…) В этом году после окончания обучения в медколледже в наши больницы поступили на работу почти 900 выпускников», — сказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Она отметила, что для молодых медицинских специалистов среднего звена в Подмосковье предусмотрена ежемесячная доплата в размере 7 тысяч рублей. Эта прибавка выплачивается в течение первых трёх лет с момента трудоустройства.

Полная информация о мерах поддержки людей, занятых в сфере здравоохранения в Московской области, размещена на портале rabota-vrachom.ru.

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#минздрав мо
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#колледж
#московская область
#подмосковье
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Врачи НИКИ детства предупреждают о заболеваниях, которые можно привезти из тёплых стран
18 сентября 2024, 14:17

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В тропических странах, куда дети отправляются отдыхать вместе с родителями, существует риск заражения различными инфекциями, такими как лихорадка Денге, малярия, амебиаз и лихорадка Западного Нила. Некоторые семьи предпочитают планировать отпуск осенью, чтобы избежать большого потока туристов. Однако даже в самых комфортабельных отелях и курортах существует вероятность подхватить неизвестное заболевание.
«Когда мы говорим „инфекции“, то подразумеваем целую группу разных заболеваний: вирусных, бактериальных, паразитарных. Последние — самые коварные. К примеру, паразитарную диарею, связанную с амебиазом, очень тяжело заподозрить. У ребенка то жидкий стул, то запор и многие родители даже не догадываются, что в кишечнике поселилась амеба. Списав всё на погрешности в питании, не обращаются за медицинской помощью, надеясь, что пройдет само. А дальше перфорация и перитонит. Попасть в организм ребенка простейшее может через грязные руки повара в отеле», — отмечает главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
Специалисты рекомендуют при любых признаках недомогания у ребёнка после отпуска немедленно обратиться к врачу и обязательно сообщить о недавней поездке в такие страны, как Турция, Египет или Тунис.

«Не стоит купаться в стоячих водоемах и реках Египта, Африки, Индии и Китая, так как там может поджидать еще одна коварная инфекция — мочеполовой шистосомос. Возбудителями ее являются паразиты шистосомы. Заражение происходит при купании, употреблении инфицированной воды, а также прикосновении к речным улиткам. По оценкам ВОЗ, ежегодно от шистосомоза умирают до 200 тыс. человек», — говорит врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.
Малярия является наиболее опасной инфекцией, которая может возникнуть в странах с жарким климатом. Её разносчиками являются малярийные комары и москиты, которые могут быть незаметными для ребёнка. Поэтому необходимо проявлять особую осторожность во время отдыха во Вьетнаме, Таиланде, Индонезии и на Филиппинах и использовать репелленты.

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#инфекция
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#ники детства
#минздрав мо
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Отоларинголог Мартиросов предупредил об опасности «обычной простуды»
18 сентября 2024, 14:12

Фото: Ольга Вельшикаева

Жители России привыкли, что осенью начинается сезон простуд и обращают мало внимания на такие симптомы, как насморк или боль в горле. Однако без правильного лечения некоторые болезни могут привести к крайне негативным последствиям. Об этом предупредил врач-оториноларинголог Жуковской городской клинической больницы Аветис Мартиросов, передаёт корреспондент Ольга Вельшикаева.
Врач объяснил, что пациент может перепутать лёгкий вирус с началом опасного заболевания и упустить время на лечение. Поэтому лучше сразу обращаться к специалистам.

«Для осеннего периода существуют характерные заболевания лор-органов, такие как риниты, гаймориты, отиты, назофарингиты. То, что люди называют «обычной простудой». И здесь самое важное — вовремя обратиться к врачу. Потому что только специалист сможет дифференцировать лёгкие симптомы и быстро назначить лечение, что поможет предупредить болезнь и избежать серьезных осложнений», — сказал Аветис Мартиросов.
Отмечается, что врачи, работающие в Жуковской больнице, используют самые передовые методы диагностики и лечения и постоянно повышают свой профессиональный уровень на различных семинарах и тренингах.

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#жуковский
#врач
#болезни
#здоровье
#здравоохранение
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В больнице Звенигорода заработала новая операционная с ангиографом
18 сентября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Операционная с современным ангиографическим комплекс производства SIEMENS начала работать в хирургическом корпусе стационарного отделения Звенигородской городской больницы № 45, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.
«Раньше ангиограф функционировал в другом подразделении Одинцовской областной больницы, но сейчас корпус на улице Маршала Жукова закрыт на капитальный ремонт. (…) Если в Одинцово поток пациентов составлял 6-8 человек в день, то в звенигородском отделении будут оказывать помощь большему количеству людей»», — сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Отмечается, что новое оборудование позволит увеличить число операций на сосудах.

В новой операционной планируется экстренные операции для пациентов хирургического, нейрохирургического и гинекологического профилей, а также плановые операции по стентированию сосудов сердца и коронарографию.

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#медицинское оборудование
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#здравоохранение
#андрей иванов
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Современное оснащение больницы в Электростали облегчает работу врачей
18 сентября 2024, 13:28

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Безопасность пациентов является ключевым принципом медицинской помощи. 17 сентября объявлено Всемирным днём безопасности пациентов. Этот день был учреждён Всемирной организацией здравоохранения с целью повышения осведомлённости о безопасности пациентов и акцентирования внимания на важности предоставления надёжной и безопасной медицинской помощи, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В этом году темой Всемирного дня безопасности пациентов стала «Улучшение диагностики для безопасности пациентов», поскольку правильная и своевременная постановка диагноза имеет огромное значение для защиты пациентов и улучшения результатов лечения.

«Современная медицина немыслима без высокотехнологичного оборудования. Электростальская больница располагает передовым диагностическим оборудованием, обеспечивающим высокую точность и надежность медицинских исследований для пациентов. Также, клинико-диагностическая лаборатория выполняет широкий спектр исследований, необходимый врачу для оценки состояния пациента и своевременной постановки диагноза. Лаборатория оснащена современными автоматизированными анализаторами, позволяющими получить точный результат в кратчайшие сроки и принимать решения по лечению в режиме реального времени. Эти технологии обеспечивают высокую скорость исполнения и минимальную вероятность ошибок в результатах, что является ключевым фактором в диагностике и последующем лечении. Также все анализаторы имеют подключение к лабораторно-информационной системе, что позволяет врачу увидеть результаты, как только они будут готовы», — рассказала врач-эпидемиолог Электростальской больницы, Ольга Силенова.
Диагностика играет важную роль в медицине, обеспечивая безопасность пациентов. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Московской области» национального проекта «Здравоохранение» в Электростальская больницу регулярно поступает новое оборудование, предназначенное как для лечебных, так и для диагностических целей, что также имеет большое значение.

Медицинское диагностическое оборудование создаёт необходимую информационную основу для выбора эффективных методов лечения и во многом определяет качество и своевременность медицинской помощи.

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«Диктант здоровья» написали уже более 15 тысяч жителей Подмосковья
18 сентября 2024, 13:02

Фото: iStock/slexp880

Акция «Диктант здоровья», направленная на популяризацию здорового образа жизни, проводится в России с 16 по 21 сентября, в Подмосковье в акции приняли участие уже свыше 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Первыми в регионе участниками акции стали ученики 11 класса многопрофильной лингвистической гимназии № 33 города Мытищи совместно с телеведущей и комментатором телеканала «Матч ТВ» Натальей Кларк», — отмечается в сообщении.
«Диктант здоровья» можно написать в онлайн-режиме — на сайте акции. Участникам предстоит ответить на 39 вопросов по таким темам, как правила личной гигиены, профилактика вирусно-инфекционных заболеваний, санитарно-гигиенические нормы и здоровое питание. Прошедшие тестирование получат электронный сертификат.

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#роспотребнадзор
#диктант
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#подмосковье
#московская область
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Диетолог Пичугина рассказала, какая еда защищает от последствий стресса
18 сентября 2024, 11:09

Фото: istockphoto / udra

Специалисты разделяют стресс на два типа: аутостресс и дистресс. Первый вид является нормальной реакцией на жизненные ситуации и не наносит вреда здоровью, в то время как второй — хронический стресс — может негативно сказаться на физическом и эмоциональном благополучии.
«Когда человек в стрессе, то может торопиться во время еды, плохо пережевывать пищу. Из-за этого страдают органы пищеварения, поэтому ешьте медленно. Важен баланс белков, жиров и углеводов в рационе. Обязательно потребляйте норму белка в день, достаточно полезных жиров и нерафинированные углеводы», — говорит главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина.
Мужчинам рекомендуется потреблять до 95 грамм белка в день, а женщинам — до 90 грамм. Важно выбирать высококачественные источники белка, такие как рыба и морепродукты, индейка, баранина, мясо кролика, яйца, бобовые, кисломолочные продукты и сыры.

Жиры необходимы для функционирования различных систем организма, поэтому их не следует полностью исключать из рациона. Полезные жиры содержатся в морской рыбе, морепродуктах, орехах, цельных семенах, авокадо и растительных маслах первого отжима. Трансжиры, такие как маргарин, майонез, плавленый сыр, глазированные сырки, фастфуд и растительные сливки, следует избегать.

Врач также советует ограничить потребление рафинированных углеводов, таких как сахар и кондитерские изделия, и заменить их полезными цельными злаками, бобовыми, овощами, ягодами и фруктами. Фрукты лучше всего употреблять до 15 часов дня.

Антиоксиданты играют важную роль в защите клеток от разрушительного воздействия свободных радикалов, которые могут привести к окислению и повреждению клеток. Они помогают предотвратить потерю клетками своей способности к восстановлению. Среди антиоксидантов можно выделить витамины C, E и A, бета-каротин, селен, экстракт зелёного чая, омега-3 жирные кислоты, астаксантин, ликопин, коэнзим Q10 и ресвератрол. Эти вещества содержатся в ярких фруктах и овощах, зерновых, яйцах, сырах, рыбе, печени трески, семенах льна, авокадо, орехах, водорослях, красной рыбе и икре.

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