В Московской области снизилось количество больных туберкулёзом

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В Подмосковье наблюдается снижение заболеваемости туберкулёзом на 24%, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«В регионе проводится масштабная работа, направленная на профилактику туберкулеза, его раннее выявление и снижение смертности. Так, с начала года заболеваемость туберкулезом снизилась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Подмосковье регулярно проводится просветительская работа, а также повышается доступность диагностики и применяется эффективная терапия», — рассказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера, главный фтизиатр Московской области Сергей Смердин.
Ведущим учреждением, которое оказывает медицинскую помощь пациентам с подтверждённым диагнозом и подозрениями на заболевание, является Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер. В его состав входят 12 филиалов, 28 диспансерных отделений и туберкулёзных кабинетов при больницах. Для круглосуточного ухода за больными туберкулёзом в регионе функционируют шесть стационаров с общим количеством коек 900.
Благодаря профессионализму медицинских работников Московский областной клинический противотуберкулёзный диспансер стал центром компетенций для медицинских организаций Подмосковья, которые в настоящее время проходят сертификацию Национального института качества Росздравнадзора.
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Дайана Хусинова