Подмосковные травматологи прооперировали мальчика с многооскольчатым переломом колена

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Подмосковные травматологи напомнили, что отсутствие разминки приводит к переломам. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Мальчик поступил в больницу с жалобами на сильную боль в колене после прыжков в высоту. В ходе осмотра врачи диагностировали у пациента отрыв бугристости большеберцовой кости
Врачи настоятельно рекомендуют делать хорошую разминку перед началом каких-либо физических активновстей.
Стоит отметить, что мальчику предстоит повторная операция после реабилитации по удалению металлических конструкций.
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«Отрыв бугристости большеберцовой кости — это тяжелая травма, которая требует обязательного хирургического лечения для восстановления полноценного объёма движений нижней конечности. При проведении ревизии коленного сустава мы обнаружили многооскольчатый перелом. Отломки кости зафиксировали винтами, а связку подшили рассасывающимся швом», — поделился заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 Сергей Катин.
Стоит отметить, что мальчику предстоит повторная операция после реабилитации по удалению металлических конструкций.
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Мира Полтева