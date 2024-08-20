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Егорьевские врачи спасли пациента с литром жидкости в сердце

20 августа 2024, 14:08
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Егорьевской больницы спасли жизнь пациента с воспалительным заболеванием сердца. Об этом сообщили в администрации стационара.
В приёмный покой обратился мужчина с жалобой на сердечные боли. Пациента обследовали в местном сосудистом центре и выяснили, что у него воспалилась сердечная оболочка. Конечным диагнозом стал перикардит.
«Состояние пациента оценивалось как тяжёлое – у него возникла тампонада сердца. Иными словами, в сердечной сумке скопилось порядка литра жидкости. Врачебный консилиум решил экстренно оперировать пациента», – рассказал руководитель сосудистого центра Фуркат Гафуров.


Сейчас мужчина уже выписан из стационара.

Врачи считают идиопатический экссудативный геморрагический перикардит редким заболеванием. Жидкость, которая скапливается в сердечной сумке, мешает работе сердца. Основные симптомы заболевания – боли в сердце, одышка, сердцебиение, температура и слабость.

Выявить заболевание помогают диспансеризация и регулярное обследование у медиков.

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В Московском областном центре крови назвали три безусловно съедобных гриба
20 августа 2024, 14:27

Фото: iStock / Yulia Gusterina

В Московской области стартовал сезон сбора осенних грибов. Эксперты Роскачества включили их в список самых полезных сезонных продуктов.
В лесных грибах много белка. Они укрепляют иммунитет, защищают сердце и сосуды, снижают уровень сахара в крови, сообщила эпидемиолог Московского областного центра крови Елена Буданова.
«Протеином богаты белые грибы, рыжики, подосиновики, подберёзовики. В лисичках много витамина D, витаминов А, цинка и селена. В вешенках и в белых грибах также немало витаминов В2 и В3», – отметила Буданова, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Однако, чтобы не навредить здоровью, употреблять грибы надо правильно.
«Чтобы избежать отравления, надо помнить: безусловно съедобных гриба только три. Это белый, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Все остальные – максимум условно-съедобные. Их сначала нужно отварить минимум 45 минут, дважды меняя воду», – сказала специалист.
Она также предупредила, что ни в коем случае нельзя пробовать сырой гриб на вкус.

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#московская область
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«Результат на следующий день»: Диетолог рассказала, как с помощью яблок сбросить вес
Диетолог Королева: яблоки используют во время разгрузочных дней
20 августа 2024, 13:10

Фото: istockphoto/Nina Borisova

Яблоки — сезонный летний продукт, который доступен практически каждому человеку. Этот фрукт используют по-разному: едят свежим, кладут в блюда и запекают. Как же можно использовать яблоки, чтобы они принесли максимальную пользу для организма?
Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что яблоки — полезный продукт, который часто используется в лечебных программах, в том числе как средство для снижения массы тела.
«Яблоки считаются некалорийным продуктом — около 50 килокалорий, поэтому их часто используют для разгрузочных дней. Можно взять шесть плотных зеленых яблок, вырезать небольшой кратер, добавить в этот краток клюквы или брусники и запечь в духовке на 60-70 градусах в течение 15 минут. У вас будет шесть приемов пищи, благодаря которым вы насытитесь и снизите массу тела на килограмм», — сказал диетолог.

Она добавила, что до полутора килограмма яблок в день достаточно, чтобы получить полезные компоненты, снабдить себя энергией и полезными микроэлементами.
«При нужно пить не менее 2,5 — 2,8 литра жидкости. Результат уже будет на следующий день: улучшится работа кишечника, потому что растительная клетчатка поддерживает кишечника и освобождает его от содержимого», — объяснила эксперт.

Также диетолог уточнила, что яблоки можно запекать или делать из них домашний сок.
«Яблоки можно запекать на низких температурах в духовке, питательная ценность будет сохранена. Можно сделать сок, но не добавлять туда ничего и помнить, что это не вода и не жидкость, а питательный продукт, который может быть использован в качестве перекуса или как самостоятельное блюдо», — сказал специалист.

По словам Маргариты Королевой, яблоки не рекомендуется употреблять в вечернее время, потому что они вызывают газообразование.

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«Лечат заболевания ЖКТ»: Диетолог рассказала о неожиданной пользе яблок
Диетолог Королева: печеные яблоки используют даже при остром гастрите
20 августа 2024, 12:28

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Август — сезон созревания яблок, которые пользуются популярностью у россиян, потому что практически целый год присутствуют в рационе питания. По мнению врачей, яблоки имеют в своем составе множество полезных компонентов.
Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что яблоки — один из самых доступных источников питания, в котором есть целая гамма питательных веществ.
«Это источник полезной растворимой и нерастворимой клетчатки, которая позволяют поддерживать высокий иммунитет и выводить свободные радикалы. Яблоки являются прекрасным субстратом для иммунных клеток, защищая организм от свободно радикального окисления. В составе есть витамин С, много витаминов группы Б и Б1, огромное количество микроэлементов: калий, фосфор, алюминий. Антиоксидантов много, которые защищают наш организм и поддерживают красоту и молодость», — рассказала эксперт.

Также диетолог добавила, что даже зерна от яблок полезны, потому что в своем составе имеют жирные масла.
«В сезон 3-5 зернышек можно съедать, потому что в их составе есть антиоксиданты и растительные волокна, которые поддерживают пищеварительную систему», — отметила специалист.

По ее словам, яблоки также используют во многих лечебных программах как продукт, который улучшает работу пищеварения и обеспечивает «своевременную эвакуацию кишечного содержимого».
«И даже при лечении острого гастрита в течение 2-3 дней может быть использованы печеные яблоко без шкурки для восстановления работы кишечника. Они обволакивают слизистую желудка и лечат ее», — объяснила врач.

Также Маргарита Королева рассказала, что яблоки хорошо влияют на кровь и зубы.
«Яблоко имеет в составе железо, которое поддерживает уровень и состояние красной крови. При слабости и заболеваниях эти фрукты являются источников иммунных тел и способствуют выздоровлению и быстрому восстановлению. Для зубов это прекрасный продукт, потому что растительная клетчатка очищает зубы, стимулирует десна и обеспечивает профилактику заболеваний полости рта», — сообщила эксперт.

По мнению собеседницы, нужно понимать, в каких условиях выросло яблоко, а если есть сомнения, то лучше убирать шкурку и тщательно промывать.

В завершении беседы врач сказала, что яблоко считается нейтральным продуктом, поэтому его нельзя тем, у кого есть какая-то индивидуальная непереносимость этого фрукта.

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В Люберцах прооперировали 103-летнюю пациентку с переломом бедра
20 августа 2024, 12:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

103-летняя женщина упала дома и сломала бедренную кость с левой стороны, пациентку прооперировали и вернули ей подвижность врачи Люберецкой больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мы соединили костные отломки и скрепили их прочными биосовместимыми конструкциями. По времени операция заняла 35 минут», — отметил травматолог-ортопед стационара № 1 Люберецкой областной больницы Владимир Арзамасов.
Он добавил, что для пожилых людей перелом бедренной кости является катастрофической и угрожающей жизни травмой, так как если вовремя не провести операцию, человек больше не встанет — к травме присоединятся вторичные инфекции, появятся пролежни и пр. Доктор Арзамасов подчеркнул, что в Люберецкой больнице таких пациентов оперируют в течение первых 48 часов, а большинство — в первые сутки после травмы.

В настоящее время прооперированная 103-летняя пациентка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.

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#медицина
#минздрав мо
#хирург
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В Ленинском округе поставили на кадастр новую детско-взрослую поликлинику
20 августа 2024, 10:19

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детско-взрослую поликлинику №7, построенную на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новая поликлиника общей площадью свыше 1,8 тыс. квадратных метров рассчитана на 355 посещений в смену, отделения для взрослых и детей обособлены. В здании есть кабинеты педиатра, терапевта, врачей узкой специальности, а также кабинеты ЭКГ, УЗИ, КТ и МР. Для пациентов с температурой предусмотрен специальный фильтр-бокс», — отмечается в сообщении.
Поликлиника была построена за счёт девелопера ГК ФСК в рамках исполнения договора о комплексном развитии территории.

Адрес нового медицинского учреждения: Ленинский округ, посёлок Битца, Южный бульвар, дом №2, строение 2.

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#медицина
#здравоохранение
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Иммунитет или язва: Врач перечислил полезные и вредные свойства лимона
Диетолог Дианова: лимон может усугубить симптомы заболеваний желудка
19 августа 2024, 16:29

Фото: iStock/5second

Вторая половина августа — это всегда переходный сезон, и здесь нас подстерегают различные простудные сезонные заболевания. Врачи рекомендуют употреблять больше витамина С, который в больших количествах содержится в лимоне. И, кажется, что у этого кислого плода практически нет минусов, однако так ли это на самом деле?
Исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщила, что у лимона есть ряд преимуществ, среди которых, конечно же, наличие витамина С.
«В нем высокое содержание витамина С, есть витамины группы Б и группы А, витамин Е, железо, фосфор, калий и другие ценные вещества. Что его отличает от другой линейки цитрусовых — наличие органических кислот, в том числе лимонной – ее от 2 до 5 процентов. Мы также знаем, что в лимоне есть клетчатка и антиоксиданты. Еще этот желтый плод относится к низкокалорийным продуктам, примерно 25-29 килокалорий на 100 грамм продукта», — рассказал эксперт.

Она добавила, что наличие витамина С очень благотворно влияет на наш организм, однако его нужно получать именно из свежих плодов.
«Это помогает укреплять нашу иммунную систему, повышает сопротивляемость организма инфекциям, влияет на омоложение и все процессы старения, помогает в борьбе с со свободными радикалами, то есть с перекисным окислением липидов. В нем есть антиоксиданты, которые в целом делают наш организм более здоровым, влияют на сосудистую стенку и биохимические реакции», — объяснила врач.

По ее словам, органические кислоты, которые содержатся в лимоне, стимулируют пищеварение, усиливают выработку желудочного сока, помогают переваривать тяжелую пищу, например, мясо.
Также лимон лимон применяется в практике по снижению веса и может быть частью рациона человека с сахарным диабетом, потому что в нем содержатся пищевые волокна, которые влияют на ЖКТ, дают чувство сытости, являются профилактикой запоров.
«Если мы говорим про сердечно-сосудистую систему, то в лимоне наблюдается сочетание витамина С с калием, а это оказывает благоприятное влияние на артериальное давление, уровень холестерина и в целом на сосудистую стенку. На основе лимонной кислоты созданы серьезные препараты, которые позволяют растворять камни в почках. Лимон может быть частью диетотерапии с мочекаменной болезнь», — отметила диетолог.

Минусы, по мнению Нурии Диановой, тоже имеются, и их нельзя не брать во внимание.
«Начинаем с ротовой полости: разрушается зубная эмаль, что приводит к повышенной чувствительности, отложению зубного камня и прочим неприятностям, нужно после употребления ополаскивать рот. Еще, конечно, бывают аллергические реакции, но люди про это знают, как правило. Ну и все-таки не всем нужно употреблять лимон в том числе из-за того, что он может вызвать изжогу и усугубить симптомы функциональной диспепсии и эрозивно-язвенных заболеваний желудка», — подчеркнула гастроэнтеролог.

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Россиянам раскрыли оптимальную дозу яблок в день
Врач Кашух рекомендовала съедать 2-3 яблока в день
19 августа 2024, 15:39

Фото: iStock/somboon kaeoboonsong

Врач-эксперт, гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что в среднем здоровым взрослым людям можно съедать 2-3 яблока в день.
«Детям от года до семи лет — одно-два яблока, до года яблоки можно давать в виде пюре начиная с половины чайной ложки. Яблоки могут стать причиной пищевой аллергии. Обычно её симптомы появляются, как только человек откусил первый кусочек. Если такое происходит регулярно, от яблок лучше отказаться и обсудить эти проявления с врачом», — добавила в беседе с RT врач.

При этом она отметила, что фрукт содержит много клетчатки, воды, витаминов C и А, калия, натрия, магния.

До этого россиянам объяснили, в чём ключевое различие между красными и зелёными яблоками. Специалисты отмечают, что первые более калорийные, в то время как вторые более твёрдые и кислые. Как пишет Общественная Служба Новостей, зелёные яблоки менее калорийны и более полезны, а железа в них содержится больше.

Ранее гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявляла, что дыня может быть вредна для ЖКТ, поскольку мешает нормальному перевариванию пищи.

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Здоровье в подмосковных парках проверили уже более 8,3 тыс. человек
19 августа 2024, 14:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

За прошедшие выходные своё здоровье в парках Московской области проверили более 540 человек, а с начала лета – свыше 8,3 тыс. Такими данными поделились в пресс-службе Минздрава региона.

С начала сезона в парках Подмосковья работают выездные бригады врачей. В минувшие выходные акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла в 34 городских округах.
«Не все могут найти время пройти профосмотр в будние дни. Поэтому мы проводим акцию «Проверь своё здоровье в парке» каждые выходные. С начала лета такой возможностью воспользовались уже более 8,3 тыс. человек, а за – выходные – 541», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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#московская область
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В Подмосковье спасли потерявшего полтора литра крови 220-килограммового пациента
19 августа 2024, 14:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли жизнь пациента весом 220 кг, потерявшего полтора литра крови из-за язвы желудка. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 36-летний мужчина с жалобами на сильную боль в животе, рвоту кровью и слабость. Врачи диагностировали у него кровоточащую язву желудка. Больной потерял полтора литра крови. Кроме того, он весил 220 кг и страдал от многочисленных сопутствующих заболеваний.

Для спасения жизни пациента медики оперативно разработали стратегию спасения. В работе участвовала междисциплинарная бригада врачей.
«Первым делом эндоскописты остановили пациенту кровотечение специальными препаратами, которые вызвали спазм повреждённого сосуда. Это позволило стабилизировать его состояние для проведения операции. Затем к работе приступили рентгенхирурги и хирурги. Они нашли повреждённый сосуд и закупорили его специальными микросферами. Кровотечение полностью остановили. После этого реаниматологи восполнили пациенту кровопотерю», – рассказал заведующий хирургическим отделением филиала №1 Орехово-Зуевской больницы Игорь Поляков.
Сейчас мужчина выписан на амбулаторное лечение. Через несколько дней язва зарубцевалась, но для предотвращения рецидива ему необходимо будет соблюдать диету.

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#минздрав мо
#здоровье
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