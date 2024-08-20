Егорьевские врачи спасли пациента с литром жидкости в сердце

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Егорьевской больницы спасли жизнь пациента с воспалительным заболеванием сердца. Об этом сообщили в администрации стационара.
В приёмный покой обратился мужчина с жалобой на сердечные боли. Пациента обследовали в местном сосудистом центре и выяснили, что у него воспалилась сердечная оболочка. Конечным диагнозом стал перикардит.
Сейчас мужчина уже выписан из стационара.
Врачи считают идиопатический экссудативный геморрагический перикардит редким заболеванием. Жидкость, которая скапливается в сердечной сумке, мешает работе сердца. Основные симптомы заболевания – боли в сердце, одышка, сердцебиение, температура и слабость.
Выявить заболевание помогают диспансеризация и регулярное обследование у медиков.
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«Состояние пациента оценивалось как тяжёлое – у него возникла тампонада сердца. Иными словами, в сердечной сумке скопилось порядка литра жидкости. Врачебный консилиум решил экстренно оперировать пациента», – рассказал руководитель сосудистого центра Фуркат Гафуров.
Сейчас мужчина уже выписан из стационара.
Врачи считают идиопатический экссудативный геморрагический перикардит редким заболеванием. Жидкость, которая скапливается в сердечной сумке, мешает работе сердца. Основные симптомы заболевания – боли в сердце, одышка, сердцебиение, температура и слабость.
Выявить заболевание помогают диспансеризация и регулярное обследование у медиков.
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Лора Луганская