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Здоровье в подмосковных парках проверили уже более 8,3 тыс. человек

19 августа 2024, 14:53
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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За прошедшие выходные своё здоровье в парках Московской области проверили более 540 человек, а с начала лета – свыше 8,3 тыс. Такими данными поделились в пресс-службе Минздрава региона.

С начала сезона в парках Подмосковья работают выездные бригады врачей. В минувшие выходные акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла в 34 городских округах.


«Не все могут найти время пройти профосмотр в будние дни. Поэтому мы проводим акцию «Проверь своё здоровье в парке» каждые выходные. С начала лета такой возможностью воспользовались уже более 8,3 тыс. человек, а за – выходные – 541», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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#подмосковье
#московская область
В Подмосковье спасли потерявшего полтора литра крови 220-килограммового пациента
19 августа 2024, 14:27

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Орехово-Зуевской больницы спасли жизнь пациента весом 220 кг, потерявшего полтора литра крови из-за язвы желудка. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 36-летний мужчина с жалобами на сильную боль в животе, рвоту кровью и слабость. Врачи диагностировали у него кровоточащую язву желудка. Больной потерял полтора литра крови. Кроме того, он весил 220 кг и страдал от многочисленных сопутствующих заболеваний.

Для спасения жизни пациента медики оперативно разработали стратегию спасения. В работе участвовала междисциплинарная бригада врачей.
«Первым делом эндоскописты остановили пациенту кровотечение специальными препаратами, которые вызвали спазм повреждённого сосуда. Это позволило стабилизировать его состояние для проведения операции. Затем к работе приступили рентгенхирурги и хирурги. Они нашли повреждённый сосуд и закупорили его специальными микросферами. Кровотечение полностью остановили. После этого реаниматологи восполнили пациенту кровопотерю», – рассказал заведующий хирургическим отделением филиала №1 Орехово-Зуевской больницы Игорь Поляков.
Сейчас мужчина выписан на амбулаторное лечение. Через несколько дней язва зарубцевалась, но для предотвращения рецидива ему необходимо будет соблюдать диету.

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В мочевом пузыре подмосковного пенсионера нашли огромный грушевидный камень
19 августа 2024, 11:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Десятисантиметровый камень в форме груши удалили врачи Балашихинской больницы из мочевого пузыря 72-летнего пациента, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мужчина поступил в урологическое отделение филиала №2 Балашихинской больницы с жалобами на усилившуюся боль при мочеиспускании. Выяснилось, что пациент уже несколько лет страдал мочекаменной болезнью, однако ранее за медицинской помощью не обращался», — говорится в сообщении.
Пациенту сделали УЗИ и обнаружили в мочевом пузыре гигантский камень.

«Пациенту провели операцию по удалению камня — цистолитотомию. При этой операции разрезается передняя брюшная стенка и стенка мочевого пузыря. Вместе с врачом-урологом Алексеем Толмачевым мы извлекли из мочевого пузыря конкремент. Камень такого гигантского размера впервые встретился в моей 45-летней врачебной практике», — отметил заведующий урологическим отделением Александр Любимов.
После операции состояние пациента значительно улучшилось: прошла боль, исчезли частые ложные позывы к мочеиспусканию, к моче перестала примешиваться кровь. Сейчас пациента выписали домой, он наблюдается амбулаторно.

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#балашиха
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#медицина
#хирург
#минздрав мо
#операция
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В Пушкинской больнице заработал первый магнитно-резонансный томограф
19 августа 2024, 10:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Пушкинской больнице имени профессора В. Розанова установили новый магнитно-резонансный томограф. Сейчас он запущен в тестовом режиме. Специалисты уже прошли обучение для работы на новом оборудовании, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Продолжаем оснащать наши больницы современным тяжёлым оборудованием, в том числе аппаратами МРТ. Современная медтехника необходима для проведения точной диагностики. Для Пушкинской больницы это первый магнитно-резонансный томограф. На его закупку было направлено более 100 млн рублей», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Разница компьютерной и магнитно-резонансной томографии - в принципе диагностики. В первом случае аппарат воздействует рентгеновскими лучами, во втором - постоянно пульсирующими магнитными полями.
«Исследования на компьютерном томографе более результативны для диагностики патологий плотных структур, а МРТ позволяет точнее установить аномальные изменения в мягких тканях. КТ даёт возможность выявить, к примеру, переломы костей скелета, черепа, патологии сосудов, включая инсульты. МРТ проводят для исследования головного мозга, связок, сухожилий. Он чувствительнее КТ. Однако этот аппарат не заменит, а дополнит уже существующую диагностику и расширит диагностические возможности нашей больницы», – пояснил главный врач Пушкинской больницы Владимир Мануйлов.
Как отметили в министерстве, аппарат закуплен по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение».

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Врач-диетолог раскрыла опасность популярной диеты
Диетолог Селезнева объяснила, чем опасна питьевая диета
17 августа 2024, 08:45

Фото: istock / Dacharlie

Врач-диетолог Ксения Селезнева предупредила об опасности популярной питьевой диеты.
Как утверждает эксперт, питьевая диета является экстремальным способом снизить массу тела. Врач уверена, что есть жидкую пищу можно не больше нескольких дней. Если такие ограничения в питании затянутся на долгие месяцы, то это станет большим стрессом для организма.

«Процесс пережевывания пищи — это важный этап здорового пищеварения. Поэтому питьевую диету нельзя рекомендовать никому, даже людям без хронических заболеваний в анамнезе. Допустимы один-два разгрузочных дня, но только по медицинским показаниям и при отсутствии любых ограничений со стороны организма», — пояснила Селезнева в разговоре с «Лентой.ру».
Диетолог подчеркнула, что питьевая диета крайне опасна для людей с хроническими болезнями, в частности, с нарушениями углеводного обмена и проблемами ЖКТ. Людям с ожирением такая диета тоже не будет полезной.

По мнению Селезневой, допустимы только кратковременные разгрузочные дни с употреблением жидкой пищи, но исключительно по медицинским показаниям и при отсутствии противопоказаний.

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#тела
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В роддомах Подмосковья напрямую зарегистрировали около 40 тыс. новорождённых
16 августа 2024, 20:56

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В подмосковных роддомах и перинатальных центрах с начала года родители без посещения отдела ЗАГС зарегистрировали около 40 тыс. новорождённых. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Как напомнили в пресс-службе Минсоцразвития региона, в Московской области роженицы могут оформить рождение ребёнка напрямую в родильных домах или перинатальных центрах у сотрудника отдела ЗАГС.
«С начала года было обработано почти 40 тыс. таких заявлений. Это самый удобный для родителей формат оформления важных документов, который позволят избежать бумажной волокиты», – пояснила Болатаева.
В министерстве добавили, что работа сотрудников ЗАГС организована в 32 медучреждениях региона.

Родители, которые зарегистрировали младенца в Московской области, могут получить выплату в 20 тыс. рублей на каждого ребёнка или подарочную коробку «Я родился в Подмосковье» с вещами, необходимыми в первые дни жизни малыша.

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Озвучена опасность дыни для человека
Врач Сухорукова заявила о вреде дыни для пищеварения
16 августа 2024, 20:35

Фото: iStock/OcsanaDen

Гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава МО Людмила Сухорукова заявила, что дыня может быть вредна для ЖКТ, поскольку мешает нормальному перевариванию пищи.
«Дыня не подвергается ферментации в желудке, а только в тонком кишечнике. Она «тащит» за собой продукты, съеденные до нее, так как в желудке она не задерживается. Это приводит к вздутию, отрыжке, нарушениям стула, потому что другая пища не успела перевариться в желудке и не может доперевариться в кишечнике», — пояснила в беседе с NEWS.ru Сухорукова.

Кроме этого, по её словам, дыня может спровоцировать инсулиновый скачок.

Ранее ассистент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Максим Ефимов заявлял, что основную опасность в фастфуде представляет добавленный в такую пищу глутамат натрия, который может вызывать ухудшение зрения и дыхания, а также ожирение.

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#питание
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Балашихинские хирурги избавили пациентку от гигантской опухоли молочной железы
16 августа 2024, 19:17

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного онкологического диспансера прооперировали пациентку с полуторакилограммовой опухолью молочной железы. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 61-летняя женщина с жалобами на рост молочной железы, боль и одышку, которые мешали ей в повседневной жизни. В ходе обследования у пациентки выявили филлоидную опухоль – разновидность новообразования, которое развивается из железистой ткани молочной железы.
«Опухоль занимала почти весь объём правой молочной железы. Мы удалили её, сохранив саму железу. Опухоль весила порядка 1,5 кг. По результатам гистологического исследования она оказалась доброкачественной. Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение онколога по месту жительства», – рассказал врач-онколог Александр Белко.
В министерстве напомнили, что всем женщинам старше 40 лет необходимо проходить маммографию. Исследование позволяет выявить заболевания молочной железы на ранних стадиях. Для удобства открыта самостоятельная запись жительниц Подмосковья на маммографию.

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#московская область
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Россиянам раскрыли, как правильно выбрать мороженое
Специалист Славец рекомендовала смотреть на процент жирности десерта
16 августа 2024, 19:15

Фото: iStock/Photology1971

Менеджер отдела исследований и разработок мороженого Татьяна Славец заявила, что при покупке мороженного на качество продукта указывает в первую очередь процент жирности.
«Перед покупкой мороженого первое, на что стоит обратить внимание, это процент жирности. Он показывает, какой именно десерт находится перед покупателем. Для пломбира — 12-20%; сливочного — 8-11,5%; молочного — 0,5-7,5%. А, например, шоколад обязан быть хрустящим и даже если это шоколадная крошка, вкус какао-бобов должен отчетливо ощущаться. Правильно выбранное мороженое способно не только охладить в жару, но и принести пользу организму», — пояснила в беседе с Газета.ру Славец.

Что касается фруктового льда, то он, по словам специалиста, должен состоять из фруктового или ягодного сока и натуральных красителей.

А диетолог Полина Журавлева заявила о вреде кремовых тортов, в частности, для диабетиков, детей и мужчин старше 50 лет, страдающим гипертонией или атеросклерозом.

«Трансжиры, содержащиеся не только в креме, но и в основе торта при регулярном употреблении повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее в пресс-службе Роскачества заявляли, что при выборе мороженого в первую очередь следует изучить его состав.

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#диетолог
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#шоколад
#здоровье
#продукты
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Вирусолог Альтштейн раскрыл, распространится ли в мире оспа обезьян
Вирусолог Альтштейн усомнился в распространении оспы обезьян
16 августа 2024, 17:48

Фото: iStock/BeritK

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в мире и в России, в частности, навряд ли распространится оспа обезьян.
«В этом году идёт более вирулентный вариант этого вируса, отличающийся от того, который шёл в 2022-2023 годах по миру. Это всё-таки вирус, достаточно известный, и он не такой изменчивый, как коронавирусы. Но Роспотребнадзор наблюдает за ситуацией и отслеживает возможность завоза в Россию. Даже если такой завоз произойдёт, вряд ли это приведёт к широкому распространению инфекции», — пояснил в беседе с RT Альтштейн.

А врач-инфекционист Елена Мескина объяснила рост заболеваемости коронавирусом сезонностью и более активной миграцией россиян в связи с отпусками.

«Рост заболеваемости коронавирусом — это закономерное явление. Вирус меняется, и эти волны заболеваемости естественным образом проявляются. Также в летний период большое количество людей путешествуют, этот фактор также влияет на рост случаев заражения в Москве», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Пирогова Владимир Никифоров заявлял, что заражение ротавирусом на курортах происходит в основном не через море, а через туалетные комнаты и грязные руки.

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