Здоровье в подмосковных парках проверили уже более 8,3 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минздрава МО
За прошедшие выходные своё здоровье в парках Московской области проверили более 540 человек, а с начала лета – свыше 8,3 тыс. Такими данными поделились в пресс-службе Минздрава региона.
С начала сезона в парках Подмосковья работают выездные бригады врачей. В минувшие выходные акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла в 34 городских округах.
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С начала сезона в парках Подмосковья работают выездные бригады врачей. В минувшие выходные акция «Проверь свое здоровье в парке» прошла в 34 городских округах.
«Не все могут найти время пройти профосмотр в будние дни. Поэтому мы проводим акцию «Проверь своё здоровье в парке» каждые выходные. С начала лета такой возможностью воспользовались уже более 8,3 тыс. человек, а за – выходные – 541», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Результаты обследования приходят в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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Лора Луганская