В Люберцах прооперировали 103-летнюю пациентку с переломом бедра

Фото: пресс-служба Минздрава МО
103-летняя женщина упала дома и сломала бедренную кость с левой стороны, пациентку прооперировали и вернули ей подвижность врачи Люберецкой больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мы соединили костные отломки и скрепили их прочными биосовместимыми конструкциями. По времени операция заняла 35 минут», — отметил травматолог-ортопед стационара № 1 Люберецкой областной больницы Владимир Арзамасов.Он добавил, что для пожилых людей перелом бедренной кости является катастрофической и угрожающей жизни травмой, так как если вовремя не провести операцию, человек больше не встанет — к травме присоединятся вторичные инфекции, появятся пролежни и пр. Доктор Арзамасов подчеркнул, что в Люберецкой больнице таких пациентов оперируют в течение первых 48 часов, а большинство — в первые сутки после травмы.
В настоящее время прооперированная 103-летняя пациентка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.
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