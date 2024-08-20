В Люберцах прооперировали 103-летнюю пациентку с переломом бедра

Вторая половина августа — это всегда переходный сезон, и здесь нас подстерегают различные простудные сезонные заболевания. Врачи рекомендуют употреблять больше витамина С, который в больших количествах содержится в лимоне. И, кажется, что у этого кислого плода практически нет минусов, однако так ли это на самом деле?