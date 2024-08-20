В Ленинском округе поставили на кадастр новую детско-взрослую поликлинику

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детско-взрослую поликлинику №7, построенную на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новая поликлиника общей площадью свыше 1,8 тыс. квадратных метров рассчитана на 355 посещений в смену, отделения для взрослых и детей обособлены. В здании есть кабинеты педиатра, терапевта, врачей узкой специальности, а также кабинеты ЭКГ, УЗИ, КТ и МР. Для пациентов с температурой предусмотрен специальный фильтр-бокс», — отмечается в сообщении.Поликлиника была построена за счёт девелопера ГК ФСК в рамках исполнения договора о комплексном развитии территории.
Адрес нового медицинского учреждения: Ленинский округ, посёлок Битца, Южный бульвар, дом №2, строение 2.
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