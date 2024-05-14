Егорьевские врачи удалили из сонной артерии пациента атеросклеротическую бляшку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи регионального сосудистого центра Егорьевской больницы провели уникальную операцию на сонной артерии пациента. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 59-летний мужчина с жалобами на слабость в ногах, снижение зрения, головные боли, головокружение и неустойчивость при ходьбе. Кроме того, у пациента диагностировали диабет, лишний вес. Несколько лет назад он перенёс инсульт, но наблюдаться у невролога не стал.
Обследование выявило у мужчины стеноз внутренней сонной артерии – атеросклеротическую бляшку, почти полностью перекрывшую кровоток. Это могло привести к повторному инсульту.
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Обследование выявило у мужчины стеноз внутренней сонной артерии – атеросклеротическую бляшку, почти полностью перекрывшую кровоток. Это могло привести к повторному инсульту.
«Мы впервые в нашей больницы выполнили пациенту каротидную эндартерэктомию – операцию по удалению бляшек. Для доступа к общей сонной артерии сделали разрез в области шеи. После этого рассекли её, удалили атеросклеротические бляшки и ушили раны. При таком вмешательстве важно не задеть расположенные рядом нервы и сосуды», – рассказал руководитель сосудистого центра Фуркат Гафуров.После операции пациент сразу проснулся после наркоза и начал самостоятельно дышать. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская