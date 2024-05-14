Жительнице Коломны удалили жёлчный пузырь, в котором нашли более 200 камней

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Коломенской больницы удалили более 200 камней разного калибра из жёлчного пузыря жительницы Коломны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В хирургическое отделение больницы на плановую операцию поступила 40-летняя пациентка, у которой во время ультразвукового исследования в жёлчном пузыре обнаружили множество камней.
«Камни у пациентки обнаружили совершенно случайно – ультразвуковое обследование она проходила из-за другого заболевания. Во избежание осложнений было решено удалить весь жёлчный пузырь. Малоинвазивная операция проводилась через четыре небольших прокола и длилась около 40 минут. Пузырь был целиком заполнен разнокалиберными камнями. Хирурги насчитали их более 200», – рассказал хирург Коломенской больницы Дмитрий Егоров.Он отметил, что камни в жёлчном пузыре – распространённое явление, но в таком количестве у достаточно молодого пациента это большая редкость
Пациентка успешно перенесла операцию и уже выписана домой.
Как напомнили в министерстве, чтобы предотвратить образование камней, нужно следить за здоровым питанием, ежедневно уделять внимание физической активности и своевременно лечить сопутствующие заболевания.
Если камни уже обнаружили, нужно немедленно обратиться к врачу. Позднее обращение в некоторых случаях может привезти к летальному исходу.
Читайте также:
В Зарайске открыли после ремонта два ФАПа
В Подмосковье с начала года телемедицинские консультации получили 33 тыс. беременных
Около 1,4 млн жителей Московской области с начала года прошли диспансеризацию
Лора Луганская