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Жительнице Коломны удалили жёлчный пузырь, в котором нашли более 200 камней

14 мая 2024, 16:48
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Врачи Коломенской больницы удалили более 200 камней разного калибра из жёлчного пузыря жительницы Коломны. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.


В хирургическое отделение больницы на плановую операцию поступила 40-летняя пациентка, у которой во время ультразвукового исследования в жёлчном пузыре обнаружили множество камней.
«Камни у пациентки обнаружили совершенно случайно – ультразвуковое обследование она проходила из-за другого заболевания. Во избежание осложнений было решено удалить весь жёлчный пузырь. Малоинвазивная операция проводилась через четыре небольших прокола и длилась около 40 минут. Пузырь был целиком заполнен разнокалиберными камнями. Хирурги насчитали их более 200», – рассказал хирург Коломенской больницы Дмитрий Егоров.
Он отметил, что камни в жёлчном пузыре – распространённое явление, но в таком количестве у достаточно молодого пациента это большая редкость

Пациентка успешно перенесла операцию и уже выписана домой.

Как напомнили в министерстве, чтобы предотвратить образование камней, нужно следить за здоровым питанием, ежедневно уделять внимание физической активности и своевременно лечить сопутствующие заболевания.

Если камни уже обнаружили, нужно немедленно обратиться к врачу. Позднее обращение в некоторых случаях может привезти к летальному исходу.

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#московская область
Егорьевские врачи удалили из сонной артерии пациента атеросклеротическую бляшку
14 мая 2024, 17:03

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи регионального сосудистого центра Егорьевской больницы провели уникальную операцию на сонной артерии пациента. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 59-летний мужчина с жалобами на слабость в ногах, снижение зрения, головные боли, головокружение и неустойчивость при ходьбе. Кроме того, у пациента диагностировали диабет, лишний вес. Несколько лет назад он перенёс инсульт, но наблюдаться у невролога не стал.

Обследование выявило у мужчины стеноз внутренней сонной артерии – атеросклеротическую бляшку, почти полностью перекрывшую кровоток. Это могло привести к повторному инсульту.
«Мы впервые в нашей больницы выполнили пациенту каротидную эндартерэктомию – операцию по удалению бляшек. Для доступа к общей сонной артерии сделали разрез в области шеи. После этого рассекли её, удалили атеросклеротические бляшки и ушили раны. При таком вмешательстве важно не задеть расположенные рядом нервы и сосуды», – рассказал руководитель сосудистого центра Фуркат Гафуров.
После операции пациент сразу проснулся после наркоза и начал самостоятельно дышать. Сейчас он чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#хирург
#врач
#операция
#больница
#подмосковье
#московская область
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В Зарайске открыли после ремонта два ФАПа
14 мая 2024, 16:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ремонт фельдшерско-акушерских пунктов завершился в деревнях Зимёнки и Печерники, оба медицинских учреждения готовы к приёму пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В обновлённых ФАПах можно пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом и льготные лекарства. Кроме того, фельдшер ведёт диспансерное наблюдение за пациентами, страдающими хроническими заболеваниями», — отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
В ходе ремонта в зарайских фельдшерско-акушерских пунктах поменяли окна и двери, обновили фасад и напольное покрытие, а также инженерные сети и мебель. Кроме того, внутри зданий были проведены отделочные работы.

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#зарайск
#фап
#медицина
#здравоохранение
#подмосковье
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От дефицита витаминов до болезни крови: Врачи рассказали о «метеозависимости»
14 мая 2024, 14:44

Фото: iStock/EvgeniyQ

В минувшие выходные на Землю обрушилась самая мощная за последнюю сотню лет магнитная буря. Люди стали массово жаловаться на головную боль, усталость, сонливость и раздражительность.
Существует ли такой диагноз как «метеозависимость» и как с ним бороться в беседе с «Радио 1» объяснили специалисты Химкинской областной больницы.

«Несмотря на постоянно проводимые исследования влияния метеоусловий и изменения магнитного поля на организм человека, доказательная медицина не любит слово «метеочувствительность». Такой болезни официально не существует», — объяснили эксперты.

Тем не менее, люди, которые реагируют на изменения в погоде, действительно существуют. Более чувствительны к колебаниям природы женщины, пожилые люди, а также пациенты, страдающие от хронической усталости и хронических заболеваний.

«Метеозависимые» люди могут испытывать боли в суставах и мышцах, головные боли, головокружение и тошноту. В периоды погодных колебаний они могут страдать от бессонницы и даже от проблем со стулом.

«Метеочувствительным людям в сложные периоды советуют отказаться от курения, алкоголя, кофе и крепкого чая, есть больше овощей и фруктов, зелени, меньше жирного и острого, вовремя ложиться спать, даже при плохом самочувствии делать лёгкую гимнастику, а вот от сильных физических и эмоциональных нагрузок отказаться. Больше гулять на свежем воздухе и проветривать помещения», — объяснили химкинские врачи.

Тем не менее, специалисты рекомендуют не списывать все вышеперечисленные симптомы на погоду. Аналогичные проявления организма могут говорить о дефиците витаминов, болезни крови или старте хронических заболеваний и инфекций.

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Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран
#химки
#больница
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Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран
14 мая 2024, 14:30

Фото: iStock/Vyacheslav Dumchev

Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран, где используется принцип электростимуляции.
Так, благодаря этому процессу привлекаются иммунные клетки в очаг воспаления, улучшается насыщение тканей кислородом, обеспечивается антибактериальный эффект. Кроме этого, устройство позволит отслеживать состояние среды раны и передавать соответствующие данные на цифровые устройства.

Как пишет RT, аналогов в мире такого изобретения сегодня нет. Уточняется, что на данный момент разработка находится на стадии прототипа.

А группа зарубежных учёных обнаружила, что тяжесть лихорадки денге в Азии и Южной Америке можно предсказать по температуре поверхности моря в Индийском океане. Как передают argumenti.ru со ссылкой на «phys.org», новое исследование показало, что температура поверхности воды океана до сезона денге может быть гораздо более точным предиктором тяжести вспышки.

Ранее сообщалось, что российские учёные нашли способ повысить эффективность поиска нефтяных месторождений.

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#температура
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В Подмосковье с начала года телемедицинские консультации получили 33 тыс. беременных
14 мая 2024, 10:57

Фото: iStock/shironosov

Беременные жительницы Московской области имеют возможность посоветоваться с врачом в онлайн-режиме, с начала года телемедицинскую консультацию получили около 33 тысяч будущих мам, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Проводить телемедицинские консультации для беременных в регионе начали в прошлом году. Всего за это время было проведено более 132 тысяч онлайн-приёмов, из них почти 33 тысячи — с начала этого года», — сказал глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.
На онлайн-консультации беременная женщина может пройти обучение и подготовку к рождению ребёнка, получить расшифровку анализов, побеседовать с психологом, познакомиться с принимающим роды врачом и пр.

Для записи на онлайн-консультацию следует обратиться к лечащему врачу или сотруднику, закреплённому за беременной.

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Сексолог рассказала женщинам про неожиданный способ повысить либидо

Россиянам рассказали, чем опасно большое количество кофе

Врач Асеева рассказала, для кого солнце представляет смертельную опасность
#беременность
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#здравоохранение
#минздрав мо
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Сексолог рассказала женщинам про неожиданный способ повысить либидо
14 мая 2024, 04:14

Фото: istock / diego_cervo

Психотерапевт по вопросам секса и отношений Алекс Тркулия заявила, что книги о самопознании помогают женщинам повысить либидо. О способе разнообразить сексуальную жизнь она рассказала в разговоре с изданием Body and Soul.
Тркулия отметила, что при длительных отношениях проблему низкого либидо чаще испытывают женщины, чем мужчины. Эксперт отметила, что обычно это возникает из-за эмоционального отчуждения, ссор и проблем в отношениях. В этом случае, уверена психотерапевт, интимная жизнь наладится, как только партнеры разберутся со своими проблемами и почувствуют эмоциональную близость.

Если же отчуждение в постели происходит без явных причин, Тркулия порекомендовала попробовать нестандартные способы вернуть страсть. Как утверждает специалистка, благотворно на женское либидо влияет эротическая литература и книги о самопознании.

«Причина, по которой чтение эротики помогает вызвать либидо и желание, заключается в том, что это не похоже на визуальный контент для взрослых, оно пробуждает ваше воображение и фантазию», — пояснила она.
Тркулия отметила, что книги по самопознанию помогают лучше понять себя и партнера, учат осознавать свои желания и мотивы поступков.

Со временем новые навыки и знания позволяют почувствовать свою сексуальность и ощутить возбуждение, подытожила психотерпавет.

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Россиянам рассказали, чем опасно большое количество кофе
Хирург Умнов предупредил о вероятности варикоза из-за большого количества кофе
13 мая 2024, 22:38

Фото: iStock/karandaev

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов заявил, что употребление более трёх чашек кофе в день чревато повышенным риском к варикозу.
Особенно, по его словам, это касается людей, склонным к этому заболеванию. Пациентам, которые уже страдают варикозом, также стоит отнестись к напитку с осторожностью из-за риска ухудшения состояния.

«Одним из эффектов кофеина является сужение кровеносных сосудов. При употреблении не более трех чашек в день проблемы обычно не возникают. Но если пить кофе как воду возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.

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Врач Асеева рассказала, для кого солнце представляет смертельную опасность
Врач Асеева заявила об опасности солнца для больных волчанкой
13 мая 2024, 22:29

Фото: iStock/Far700

Ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.
«На протяжении заболевания вовлечение кожи встречается примерно у 71% пациентов с системной красной волчанкой. При этом длительное пребывание как на солнце, так и на морозе может быть фактором риска развития хронической системной красной волчанки», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Асеева.

Она рекомендовала пациентам с кожными проявлениями не посещать солярии и всячески где бы то ни было избегать палящего солнца, а также пользоваться кремами с SPF от 50%.

Ранее врач-дерматолог Мария Константинова заявила, что такой симптом, как сухость губ, может говорить о проблемах ЖКТ, а также анемии.

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Россиян предупредили о постпраздничной депрессии
Психолог Мустафина заявила о возможном развитии постпраздничной депрессии
13 мая 2024, 22:07

Фото: iStock/millann

Психолог и семейный терапевт сервиса по поиску специалистов Эльнара Мустафина заявила, что после праздников и выхода на работу у человека может развиться постпраздничная депрессия.
«В психологии ощущение разбитости и апатии после отпуска называют синдромом постпраздничной депрессии. Организму нужно около двух недель для того, чтобы настроиться на отдых, а мы часто не располагаем таким количеством времени и резко прерываем «расслабление». Это и приводит к стрессу, раздражительности и подавленности», — пояснила в беседе с Газета.ру Мустафина.

Она отметила, что справится со стрессом после праздников можно с помощью планирования задач и постепенного вхождения в рабочий режим.

Ранее ведущий психолог отдела профориентации и карьеры специализированного центра занятости Елена Андросенко заявляла, что восстановить рабочий режим после майских праздников поможет грамотное планирование задач и расстановка приоритетов.

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#психолог
#отдых
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