В Зарайске открыли после ремонта два ФАПа

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Ремонт фельдшерско-акушерских пунктов завершился в деревнях Зимёнки и Печерники, оба медицинских учреждения готовы к приёму пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В обновлённых ФАПах можно пройти первый этап диспансеризации, получить телемедицинскую консультацию с врачом и льготные лекарства. Кроме того, фельдшер ведёт диспансерное наблюдение за пациентами, страдающими хроническими заболеваниями», — отметил глава регионального Минздрава Алексей Сапанюк.В ходе ремонта в зарайских фельдшерско-акушерских пунктах поменяли окна и двери, обновили фасад и напольное покрытие, а также инженерные сети и мебель. Кроме того, внутри зданий были проведены отделочные работы.
Читайте также:
От дефицита витаминов до болезни крови: Врачи рассказали о «метеозависимости»
Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран
В Подмосковье с начала года телемедицинские консультации получили 33 тыс. беременных
Лев Каштанов