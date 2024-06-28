Инструктор Идуш призвала не тренироваться при температуре выше 30

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Тренировки на улице в 30-градусной жару могут вызвать обезвоживание и привести к тепловому удару. Об этом предупредила профессиональный тренер, вице-чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России Иванна Идуш.
«Заниматься на улице не рекомендуется, когда температура превышает 30 градусов. Организм быстро обезвоживается из-за потери жидкости через потоотделение. Это может привести к тепловому удару, солнечному ожогу и другим серьёзным проблемам. Лучше всего тренироваться утром или вечером, когда температура и влажность ниже», – сказала Идуш Агентству городских новостей «Москва».По её словам, при жаре особенно опасны интенсивный бег и высокие прыжки.
Как подчеркнула Идуш, лучше заниматься в тени и выбирать одежду из дышащих материалов. Необходимо брать с собой воду и использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30.
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Лора Луганская