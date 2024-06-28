Врач Кушитерова назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минздраву РФ рассмотреть возможность сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель. Об этом говорится в письменных рекомендациях, попавших в распоряжение РИА Новости.