Врач Кушитерова назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы

Фото: iStock / nensuria
Самым вредным продуктом для поджелудочной железы оказался алкоголь.
Он отвечает за 60-70% случаев ее хронического воспаления, сообщила врач-эндокринолог Амина Кушитерова.
Однако хронический панкреатит развивается лишь примерно у 10% людей, злоупотребляющих алкоголем. Существуют дополнительные факторы, подчеркнула врач. Это, в том числе, табакокурение.
Читайте также:
Эксперт по безопасности Гринин перечислил правила помощи при солнечном ударе
Инструктор Идуш призвала не тренироваться при температуре выше 30
Племянница сообщила об улучшении состояния музыкального критика Кушанашвили
«Алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов и вызывает спазм сфинктера Одди. Это повышает давление в протоках органа и делает их проницаемыми для ферментов. Сфинктер Одди отвечает за перемещение жёлчи из печени и сока поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку. Его спазм приводит к их застою и воспалению», – пояснила медик «Газете.Ru».
Однако хронический панкреатит развивается лишь примерно у 10% людей, злоупотребляющих алкоголем. Существуют дополнительные факторы, подчеркнула врач. Это, в том числе, табакокурение.
Читайте также:
Эксперт по безопасности Гринин перечислил правила помощи при солнечном ударе
Инструктор Идуш призвала не тренироваться при температуре выше 30
Племянница сообщила об улучшении состояния музыкального критика Кушанашвили
Лора Луганская