Врач Гаврилова рассказала, как подготовиться к приёму у доктора

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Чтобы консультация у врача прошла максимально продуктивно, к посещению нужно определённым образом подготовится. Об этом предупредила врач Наталья Гаврилова.
«Перед приёмом вспомните все симптомы, которые вас беспокоят: когда они возникают, что способствует их появлению и уменьшению. Проанализируйте, с какой частотой они появляются. Эти наблюдения помогут вам чётко описать свое состояние доктору», – объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».Следует также составить список вопросов, которые пациент хочет задать.
«Также уточните, как часто нужно корректировать прием медикаментов. Важно понять, какой режим и питание рекомендуются при вашем заболевании. Можно ли вести активный образ жизни? Каких продуктов стоит избегать? Подготовка таких вопросов заранее поможет вам получить максимум информации на приёме», – уверена эксперт.По словам Гавриловой, важно выйти из кабинета с пониманием всех рекомендаций. Поэтому нельзя стесняться задавать дополнительные вопросы.
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Лора Луганская