Эксперт Махова: бобовые крайне полезны для здоровья сердца

31 июля 2025, 17:37

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Бобовые культуры являются крайне полезным продуктом для здоровья сердечно-сосудистой системы. Об этом заявила руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.





По словам эксперта, эти продукты содержат фолиевую кислоту, антиоксиданты и магний, что положительно влияет на здоровье сердца. Особенно она выделила черную фасоль.





«Эти вещества помогают контролировать давление, уровень холестерина и сахара в крови», — сказала Махова в беседе с изданием «Известия».