Эксперт Махова: бобовые крайне полезны для здоровья сердца
Бобовые культуры являются крайне полезным продуктом для здоровья сердечно-сосудистой системы. Об этом заявила руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.
По словам эксперта, эти продукты содержат фолиевую кислоту, антиоксиданты и магний, что положительно влияет на здоровье сердца. Особенно она выделила черную фасоль.
«Эти вещества помогают контролировать давление, уровень холестерина и сахара в крови», — сказала Махова в беседе с изданием «Известия».
К тому же специалист назвала грецкий орех как продукт, который очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Даже небольшая горсть всего вышеперечисленного снижает холестерин и защищает артерии от воспалений. Все благодаря омега-3 кислотам, растительным стероидам и клетчатке.
Также Махова назвала тофу как продукт, который станет отличным выбором для здорового питания и защиты сердца. В нем находятся полезные минералы, клетчатка и полиненасыщенные жиры.
Стоит уделить внимание и на авокадо, оливковое масло, семена чиа и лен. Продукты снижают риски инфарктов и инсультов благодаря снижению уровня плохого холестерина и увеличению хорошего.