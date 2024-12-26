Ортодонт рассказал, как помочь ребенку, когда режутся зубы

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Холодные прорезыватели с гелем внутри помогут детям в период, когда у них начинают прорезаться зубы в сопровождении с болью и температурой. Об этом рассказал детский стоматолог, ортодонт Константин Крылов. По его словам, проблему беспокойного сна и боли можно эффективно решить при помощи анальгетика в детской дозировке.
«С одной стороны, гели на основе местных анестетиков неплохо работают и обезболивают десну, но с другой стороны, часто приводят к различного рода осложнениям <…>. Существуют гели для прорезывания другого типа, которые в своем составе содержат экстракты лекарственных растений. Они как раз-таки будут максимально безопасны», — пояснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».В свою очередь, главврач стоматологии AXDent Антон Хмаренко раскрыл другую проблему — скрежет и пощелкивание зубами. В разговоре с «Известиями» он отметил, что к этому чаще всего приводит длительный стресс и хронический недосып, которые и провоцируют ночные спазмы.
«Продолжающееся состояние бруксизма, осложненное стираемостью и дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, гипертонусом мышц может послужить причиной защемления нервных окончаний тройничного нерва, провоцируя мигрени, острые боли в височных областях», — предупредил врач.Читайте также:
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