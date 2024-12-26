Ортодонт рассказал, как помочь ребенку, когда режутся зубы

Сон на боку или на животе провоцирует раннее старение, так как кожа испытывает избыточное натяжение или сжатие в этих позах. Об этом заявил косметолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Георгий Кабулов. По его словам, наиболее полезным будет сон на спине с правильным положением головы при помощи ортопедических подушек.