Эксперт поделился, как укрепить организм в зимний сезон

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Зимой организм человека особенно нуждается в поддержке для укрепления иммунитета и сохранения энергии. Основатель лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев назвал продукты, которые необходимы для сохранения здоровья.
В беседе с «Известиями» эксперт выделил витамин А, который содержится в моркови, тыкве, шпинате, брокколи, печени и яйцах. За счет него можно укрепить иммунитет, улучшить зрение и поддержать здоровье кожи.
В то же время в Госдуме поделились более простыми, но этого не менее важными и эффективными советами перед наступающими новогодними праздниками. Депутат Госдумы Сергей Леонов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал россиян не переедать и не налегать на спиртное, чтобы не заработать себе аллергию или отравление.
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«Витамин C (аскорбиновая кислота) в больших количествах содержится в цитрусовых, киви, клубнике, болгарском перце, брокколи, брюссельской капусте и картофеле. Он усиливает иммунитет, ускоряет заживление ран и является антиоксидантом», — отметил он.
В то же время в Госдуме поделились более простыми, но этого не менее важными и эффективными советами перед наступающими новогодними праздниками. Депутат Госдумы Сергей Леонов в разговоре с «Газетой.Ru» призвал россиян не переедать и не налегать на спиртное, чтобы не заработать себе аллергию или отравление.
«Советы простые — ничего не надо переедать, это всегда плохо. Например, морепродукты какие-нибудь, кальмары с креветками, — будет вероятность развития белкового токсикоза. Переедание мяса может вызвать тяжесть в желудке. От переедания мандаринов может возникнуть аллергическая реакция. Соответственно, просто не надо ничего переедать», — подчеркнул глава думского комитета по охране здоровья.Читайте также:
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Данил Пономарев