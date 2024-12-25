Врач-дерматовенеролог Бардина рассказала, из-за чего появляется «гусиная кожа»

Фото: istockphoto / Asergieiev
Фолликулярный кератоз, также известный как «гусиная кожа», является распространённым дерматологическим состоянием, характеризующимся появлением мелких плотных узелков на коже, напоминающих мурашки. Обычно это состояние возникает на лице, плечах, предплечьях, ягодицах и бёдрах и проявляется в виде конусовидных папул розового или красного цвета, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Она также добавила, что кератоз является чисто эстетической проблемой, связанной с генетическими особенностями структуры дермы.«Фолликулярный кератоз может сопровождать такие заболевания, как атопический дерматит, ихтиоз и другие, но зачастую это приобретенная особенность кожи. Тот, кто замечает у себя подобные проявления, обычно полностью здоров», — рассказала врач-дерматовенеролог Орехово-Зуевского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Екатерина Бардина.
Несмотря на это, рекомендуется обратиться к врачу-дерматологу для консультации. Врач оценит состояние кожи, исключит другие возможные заболевания и предоставит рекомендации по уходу. Записаться на приём к специалисту можно через региональный портал «Здоровье».
Читайте также:
Врач-эпидемиолог Лищук рассказал, как не заболеть гриппом в зимний период
Нарколог раскрыла, как провести Новый год без алкоголя
Эксперт поделился, как укрепить организм в зимний сезон
Дайана Хусинова