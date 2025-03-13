Диетолог раскрыл неожиданный и единственный ключ к долголетию

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Люди все время ищут секрет долголетия. Всем известно, что многое в нашей жизни зависит от питания, каким оно должно быть для более долгой и счастливой жизни?
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что питание после 40 лет ничем не отличается от любого другого.
По его словам, важен объем потребляемой пищи и пропорции белков, жиров и углеводов.
Он добавил, что за четыре часа до сна лучше убирать полностью углеводы, что позволит снизить уровень инсулина, который во время сна подавляет гормон роста.
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«Можно почти все употреблять в зависимости от индивидуальных особенностей самого организма — болезней, проблем. Но в целом человеческий организм устроен таким образом, что почти любая еда безвредна. Это строительный материал, поэтому нет смысла сильно ограничивать определенный ряд продуктов, если человек здоров», — прокомментировал эксперт.
По его словам, важен объем потребляемой пищи и пропорции белков, жиров и углеводов.
«Для обычного среднестатистического человека одного грамма белка, трех граммов углеводов и двух граммов жиров на килограмм веса будет вполне достаточным. То есть нельзя сильно уходить в перегибы, в диеты жесткие», — посоветовал диетолог.
Он добавил, что за четыре часа до сна лучше убирать полностью углеводы, что позволит снизить уровень инсулина, который во время сна подавляет гормон роста.
«Здесь очень важным моментом являются тяжелые физические нагрузки. Как бы ни странно это звучало, но любой спорт — единственный ключ к долголетию. Можно выполнять элементарную гимнастику, ходить на прогулки», — сказал специалист.
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Анастасия Панченко