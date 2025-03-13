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Диетолог раскрыл неожиданный и единственный ключ к долголетию

Диетолог Пристанский: спорт — единственный ключ к долголетию
Фото: iStock/Galina Zhigalova

Фото: iStock/Galina Zhigalova

Люди все время ищут секрет долголетия. Всем известно, что многое в нашей жизни зависит от питания, каким оно должно быть для более долгой и счастливой жизни?
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что питание после 40 лет ничем не отличается от любого другого.

«Можно почти все употреблять в зависимости от индивидуальных особенностей самого организма — болезней, проблем. Но в целом человеческий организм устроен таким образом, что почти любая еда безвредна. Это строительный материал, поэтому нет смысла сильно ограничивать определенный ряд продуктов, если человек здоров», — прокомментировал эксперт.

По его словам, важен объем потребляемой пищи и пропорции белков, жиров и углеводов.

«Для обычного среднестатистического человека одного грамма белка, трех граммов углеводов и двух граммов жиров на килограмм веса будет вполне достаточным. То есть нельзя сильно уходить в перегибы, в диеты жесткие», — посоветовал диетолог.

Он добавил, что за четыре часа до сна лучше убирать полностью углеводы, что позволит снизить уровень инсулина, который во время сна подавляет гормон роста.

«Здесь очень важным моментом являются тяжелые физические нагрузки. Как бы ни странно это звучало, но любой спорт — единственный ключ к долголетию. Можно выполнять элементарную гимнастику, ходить на прогулки», — сказал специалист.

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Аллерголог рассказала, как справиться с весенней аллергией
Аллерголог Бондаренко: справиться с аллергией весной помогут назальные фильтры
11 марта 2025, 16:26

Фото: iStock/Jevtic

Весна — время не только тепла и света, но и цветения, которое зачастую вызывает у людей аллергию. Но неужели в современном мире нельзя с этим справиться?
Врач-аллерголог НИКИ детства Алена Бондаренко в беседе с «Радио 1» заявила, что весенняя аллергии постепенно подступает, и аллергикам лучше носить с собой антигистаминные препараты.

«У нас, помимо симптоматической терапии, есть аллергенспецифическая иммунотерапия — когда мы обучаем организм тому, что какой-то конкретный аллерген — это не враг, а друг, и на него не нужно реагировать воспалением. Это является патогенетическим лечением аллергии. Однако такой метод доступен не ко всем аллергенам», — объяснила эксперт.

По ее словам, самый эффективный метод лечения аллергии — избавиться от аллергена, однако это не всегда возможно.

«Мы можем использовать противопыльцевые сетки на окна, устанавливать очистители воздуха с хепофильтрами, кондиционировать помещение без открытия окон. Еще есть назальные фильтры — маленькие круглые штучки, которые вставляются в нос, как прищепочка», — рассказала аллерголог.

Бондаренко добавила, что в нормальном развитии иммунной системы участвуют многие инфекционные патогены из окружающей среды, поэтому нужно обеспечить себе стерильность.
«Мы не можем предсказать, будет ли у человека развитие аллергии, поэтому нужно быть настороже и при первых симптомах обращаться к врачу», — заключила врач.

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Офтальмолог раскрыла, в чем опасность появления мушек перед глазами
Офтальмолог Миргородская: мушки перед глазами грозят патологией глаза
11 марта 2025, 16:16

Фото: istockphoto/Vasyl Dolmatov

Появление так называемых мушек перед глазами может указывать на серьезные патологии глаза — деструкцию стекловидного тела или кровоизлияние в него. Об этом заявила врач-офтальмолог, лазерный хирург «СМ-Клиника» Светлана Миргородская. По ее словам, при появлении такого симптома следует обратиться к врачу для осмотра глазного дна.
«Третья причина, при которой возникает одна, но крупная «муха» в виде кольца, пятна или подковы, — это отслойка стекловидного тела. Не стоит путать с отслойкой сетчатки. <…> В возрасте 55–65 лет в норме или при травмах глаза задняя гиалоидная мембрана отходит от сетчатки и может появляться крупная «мушка», или кольцо Вейса, — место бывшей фиксации стекловидного тела в области диска зрительного нерва», — пояснила специалист в беседе с «Известиями».
В то же время врач-офтальмолог, лазерный хирург клиники 3Z Марина Данилова рассказала об отличиях мужского и женского зрения. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что у мужчин чаще встречаются врожденные нарушения восприятия цвета, в том числе дальтонизм, а у женщин — синдром сухого глаза. Вместе с этим у мужской половины преобладает туннельное зрение с концентрацией на дальних объектах, а у женской — развито боковое зрение, которое охватывает больший сектор.
«Эти особенности функционирования зрительных органов у разных полов обусловлены эволюцией. В древности мужчина выступал в роли охотника — чтобы выследить добычу, ему нужно было долгое время фокусироваться на одной точке, причем следить за ней с большого расстояния», — раскрыла офтальмолог.
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Хирурги спасли 30-летнего россиянина от инвалидности
11 марта 2025, 12:00

Фото: istockphoto/Gumpanat

Хирурги кемеровской клинической больницы имени Луцика спасли от инвалидности 30-летнего россиянина с полученной в прошлом травмой колена. Об этом сообщил глава регионального минздрава Дмитрий Беглов. По его словам, врачи смогли полностью восстановить все функции сустава у пациента.
«Уже во время посещения врача он жаловался на нестабильность коленного сустава. Тогда врачи приняли решение оперировать с помощью пуговичного фиксатора. Доктора использовали это оборудование впервые. Он помог обеспечить более качественное прилегание трансплантата к стенкам костного канала», — пишет «Сiбдепо».
В то же время в Москве спасли 50-летнюю пациентку с гигантской опухолью головного мозга. Как сообщает АГН «Москва», благодаря недавно созданным гибридным операционным, где могут работать хирурги сразу нескольких профилей, женщине смогли провести операцию по удалению опухоли в два этапа.
«Первым этапом – в гибридной операционной НИИ СП имени Склифосовского рентгенэндоваскулярные хирурги перекрыли кровоток в сосудах головного мозга в зоне новообразования. Вторым этапом подключились нейрохирурги – специалисты полностью удалили опухоль с минимальной кровопотерей», — приводит агентство слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.
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Врач раскрыл опасность тренда на поедание тюльпанов
Врач Мухина: тренд на поедание тюльпанов опасен из-за остатков пестицидов
11 марта 2025, 11:54

Фото: iStock/Kristina Shlimovich

Поедание тюльпанов может быть опасным из-за пестицидов и гербицидов, которые могут оставаться на цветках, так как они изначально выращивались не для употребления в пищу. Об этом заявила врач-диетолог Марият Мухина, комментируя набирающий популярность тренд, где девушки едят подаренные на 8 марта тюльпаны, отмечая их похожий на горох и щавель вкус.
«Растение не выращивается с целью употребления в пищу, оно декоративное. При попадании в организм химические вещества могут вызвать отравление. <…> Если девушки предпочитают употреблять подарки в пищу, то пусть лучше просят своих молодых людей дарить не тюльпаны, а букеты из овощей и фруктов — это гораздо полезнее», — пояснила специалист в беседе с «Москвой 24».
В то же время телеведущая и эксперт по выращиванию сельскохозяйственных культур Октябрина Ганичкина поделилась советами для тех, кто предпочитает не есть тюльпаны, а хочет продлить жизнь этих цветов. В разговоре с «Вечерней Москвой» агроном отметила, что для этого следует поставить букет вдали от прямых солнечных лучей и сквозняков, а вода в вазе должна закрывать хотя бы половину стеблей.
«Смойте всю грязь или песок, которые могут попасть между листьями и стеблями тюльпанов. Срежьте стебли под углом 45 градусов чистыми острыми ножницами. <…> По возможности меняйте воду через день. Каждый раз, когда вы это делаете, заново обрезайте стебли примерно на два сантиметра, — поделилась эксперт.
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Вирусолог назвала самый опасный для человечества вирус
Врач Протасова: роковым вирусом станет смесь птичьего и человеческого гриппа
08 марта 2025, 00:00

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy

Роковым для человечества вирусом может стать та версия птичьего гриппа, которая унаследует гены от человеческого гриппа, получившая таким образом возможность переходить от человека к человеку. Об этом заявила доктор медицинских наук по специальности вирусологии Светлана Протасова в беседе с RuNews24.ru.
По ее словам, если в одну клетку попадут два вируса с разными фрагментами, то их потомство сможет иметь самые разные комбинации генов. Врач подчеркнула, что нет никаких гарантий, что среди потомков таких вирусов не окажется тот самый роковой вирус.
«И это может произойти в любой момент, как там у вируса «карта ляжет». То есть мы совершенно не контролируем ситуацию. У нас нет вакцины, которая бы смогла защитить от птичьего гриппа. А вакцины-консервы, которые разрабатывает наш лидер по вакцинам академик Гинцбург со своей командой, надо еще «расконсервировать», и вопрос — будут ли они вообще работать. То есть, надо время, которого у нас нет», — поделилась Протасова.
Вирусолог подчеркнула, что при этом у вирусов счет идет буквально на часы, потому что они плодятся с высокой скоростью и мутируют. К тому же, отметила она, грипп имеет свойство развиваться в «испанку».
«Другие страны активизировали работу по созданию и закупке вакцин против птичьего гриппа, а у нас — тишина и спокойствие. Ждут, видимо, когда жареный петух клюнет, и склюет многих», — посетовала врач.
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