Терапевт Лапа описала симптомы солнечного удара

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Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о симптомах, возникающих при солнечном ударе. В первую очередь это головокружение.
«Кроме того, человеку хочется полежать и поспать, и это начинается достаточно резко. В этот момент надо обязательно уйти в тень, аккуратно присесть на скамейку, а не на корточки, и выпить несколько глотков воды, чтобы охладиться. Ещё лучше, если кто-то помашет на вас веером или полотенцем, создавая поток воздуха», – отметила собеседница RT.Она напомнила, что людям с высоким риском тромбообразования необходимо принимать антикоагулянты, так как этот риск растёт на солнце, особенно при недостатке воды. Помимо этого, увеличивается опасность инфаркта и инсульта.
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