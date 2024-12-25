Нарколог объяснил опасность рассола при борьбе с похмельем

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Употребление огуречного рассола для борьбы с похмельем грозит еще большим обезвоживанием из-за повышенного содержания соли. Об этом заявил нарколог Василий Шуров. По его словам, лучший способ избежать похмельного синдрома — умеренность и самоконтроль в распитии алкоголя.
«Конечно, дефицит соли тоже есть. И в этом плане рассол может помочь, удерживая воду, в том числе в кровеносном русле. Но на практике это — так себе рецепт. Я бы рекомендовал минералку, ту же «Нарзан» или «Боржоми». Они более сбалансированы и не содержат лишних веществ, с которыми вашей печени придется дополнительно бороться», — предложил Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей.В свою очередь врач-гастроэнтеролог Владимир Миронов развеял другой распространенный миф — необходимость опохмелиться. В разговоре с «Известиями» он подчеркнул, что это приведет лишь к усилению зависимости от алкоголя и увеличит нагрузку на организм.
«Отличной идеей будет начать утро с чашки зеленого чая или черного кофе без сахара. Это поможет вам почувствовать себя немного лучше благодаря антиоксидантам. Однако стоит избегать кофе с молоком или сахаром, так как они могут раздражать желудок», — посоветовал специалист.Читайте также:
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