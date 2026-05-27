Эксперт раскрыла пользу массажа лица

27 мая 2026, 18:24

Массажист Адетона: массаж лица не заменит пластику и ботокс

Буккальный и фейс-массаж улучшают микроциркуляцию, уменьшают отечность и снимают мышечное напряжение, однако они не могут заменить пластическую операцию, ботокс или полностью убрать морщины. Об этом рассказала профессиональный сертифицированный массажист, член Ассоциации массажистов Юлия Адетона.





По ее словам, массаж усиливает приток крови и помогает насыщать ткани кислородом. Из-за этого кожа выглядит более свежей, плотной и сияющей. Техники также снижают мышечное напряжение, наиболее это заметно в зоне жевательных мышц. Также процедура ускоряет отток лимфы и уменьшает отеки.





«Часть обещаний вокруг буккального и фейс-массажа относится скорее к маркетингу. Например, процедура не уменьшает объем щек за счет сжигания жировой ткани и не удаляет комки Биша. Эффект более худого лица возникает из-за уменьшения отечности и снятия мышечного спазма», — пояснила Адетона в разговоре с «Известиями».