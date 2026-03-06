«Уменьшение объемов»: Специалист раскрыла всю правду об антицеллюлитном массаже

06 марта 2026, 10:51

Массажист Савченко: антицеллюлитный массаж поможет уменьшить объемы тела

Фото: iStock/ValuaVitaly

Антицеллюлитный массаж способен уменьшить размер одежды и визуально улучшить силуэт. Об этом рассказала топ-специалист по массажу и реабилитации практик-центра Ampermy Ольга Савченко.





Она пояснила, что жировая ткань не разрушается под воздействием рук, а механизм действия антицеллюлитного массажа заключается в усилении кровообращения и лимфотока, что способствует уменьшению объемов уже после первых процедур.





«Улучшение микроциркуляции создает условия для расщепления жировых отложений. Продукты распада из тканей выводятся естественным путем — через лимфатическую и выделительную системы организма», — пояснила Савченко в разговоре с «Вечерней Москвой».