«Уменьшение объемов»: Специалист раскрыла всю правду об антицеллюлитном массаже
Массажист Савченко: антицеллюлитный массаж поможет уменьшить объемы тела
Антицеллюлитный массаж способен уменьшить размер одежды и визуально улучшить силуэт. Об этом рассказала топ-специалист по массажу и реабилитации практик-центра Ampermy Ольга Савченко.
Она пояснила, что жировая ткань не разрушается под воздействием рук, а механизм действия антицеллюлитного массажа заключается в усилении кровообращения и лимфотока, что способствует уменьшению объемов уже после первых процедур.
«Улучшение микроциркуляции создает условия для расщепления жировых отложений. Продукты распада из тканей выводятся естественным путем — через лимфатическую и выделительную системы организма», — пояснила Савченко в разговоре с «Вечерней Москвой».
По ее словам, процедура поможет улучшить качество тела и силуэта, убрав «ушки» на бедрах, бока, животик и отечность, что позволяет визуально изменить фигуру и уменьшить ее на один размер.
Эксперт добавила, что массаж способен эффективно устранить застойные явления, повысить тонус кожи и улучшить ее внешний вид. Но чтобы поддерживать результат, необходимо периодически повторять курсы и ежедневно ухаживать за телом в домашних условиях.