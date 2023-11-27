Эксперт рассказал, чем опасен просмотр порнографии

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Фильмы для взрослых устанавливают нереалистичные стандарты в сексе, которые вызывают у людей беспокойство и снижают интерес к сексу. Об опасности порнографии предупредил хирург и медицинский консультант Бен Кондон, сообщает агентство news.com.au.
Кондон заявил, что главной опасностью порнографии является навязывание неправильных убеждений о сексе.
«Несоответствие реальности и ожиданий нередко возникает из-за воздействия порнографии и провоцирует стыд, беспокойство, а также нездоровое и неуважительное поведение по отношению к партнеру», — заверил эксперт.
Кондон призвал ограничить просмотр контента для взрослых и чаще обсуждать тему секса со своим партнером.
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