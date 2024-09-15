Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Эксперт рассказал о сезонном характере коронавируса

Эксперт рассказал о сезонном характере коронавируса

Эксперт Зверев: коронавирус носит сезонный характер
15 сентября 2024, 06:24
Фото: Istockphoto / Maya23K

Фото: Istockphoto / Maya23K

Циркулирующий вариант коронавируса теряет свою патогенность и летальность. Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.
По словам эксперта, вирус адаптировался к человеческому организму и больше не вызывает тяжелых пневмоний. Зверев напомнил, что еще ни одна эпидемия не приводила к гибели всей человеческой популяции.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 20,1%, а COVID-19 – на 17,3%.



В ведомстве поясняют, что рост заболеваемости коронавирусом в стране связан с сезонностью. В конце августа и начале сентября заканчивается сезон массовых отпусков и летние каникулы у школьников.

Читайте также:

В Москве за неделю выявлено 5769 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек

Актрису Светлану Немоляеву госпитализировали c коронавирусом

Пенсионер скончался после двух лет борьбы с коронавирусом
#роспотребнадзор
#коронавирус
Глава Минздрава Мурашко назвал количество страдающих ожирением россиян
Глава Минздрава Мурашко: Около 40 миллионов россиян страдают ожирением
14 сентября 2024, 18:22

Фото: сайт Кремля

В России примерно 40 миллионов человек страдают от ожирения. Такие несколько шокирующие цифры озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Во время рабочей поездки в Северную Осетию он напомнил, что по данным Росстата на 1 января 2024 года население страны составило более 146 миллионов человек. Таким образом, почти четверть россиян сталкиваются с проблемой лишнего веса, причём в болезненной и патологической форме.

Министр подчеркнул, что ожирение — это болезнь, причём такая, которая может запустить целый каскад других проблем, связанных со здоровьем. Это и сахарный диабет второго типа, и аномалии с артериальным давлением, и многое другое. В качестве важного средства в борьбе с ожирением глава Минздрава назвал профилактику. Медики также должны уделять этому вопросу пристальное внимание.

Читайте также:

Росстат: доля людей с лишним весом в России выросла до 62,5% за пять лет

Стало известно, сколько россиян живут с лишним весом

Мурашко предупредил об опасности недостатка сна менее шести часов в сутки
#болезнь
#страны
#человек
#сахарный диабет
#министр
#население
#медики
#ожирение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Биолог Лялина сделала необычное предостережение для гипертоников
Биолог Лялина предостерегла гипертоников от употребления арбуза с хлебом
13 сентября 2024, 20:33

Фото: iStock/Rawpixel

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина не рекомендовала есть арбуз с хлебом, особенно гипертоникам.
Она пояснила, что такое сочетание продуктов вызывает вздутие живота и газообразование, что для некоторых людей особенно тяжело.

Кроме того, Лялина добавила, что из-за высокого гликемического индекса арбуз сам по себе может быть опасен для людей с диабетом и атеросклерозом.

«У арбуза — высокий гликемический индекс. Он складывается с гликемическим индексом хлеба, что способно привести к быстрому повышению уровня сахара в крови, нежелательному для людей с диабетом или инсулинорезистентностью, при заболеваниях гипертонией или атеросклерозом», — сообщила в беседе с NEWS.ru Лялина.

Ранее доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова заявила, что колбасные изделия из магазина не настолько опасны, как принято считать, и даже обладают рядом полезных свойств.

Читайте также:

Доцент Литвинова назвала полезные свойства колбасных изделий

Россиянам раскрыли доступный продукт для снятия симптомов гриппа

«Дополнительное газообразование»: Диетолог назвал противопоказания к употреблению гороха
#арбуз
#диетолог
#технологии
#питание
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Светлаков заявил о ключевой роли освещения для здоровья глаз при чтении
13 сентября 2024, 20:18

Фото: iStock/songsak chalardpongpun

Офтальмохирург Кирилл Светлаков заявил, что зрение может испортиться при чтении тогда, когда человек читает при плохом освещении.
«Хорошее освещение действительно играет важную роль в предотвращении зрительного напряжения. Недостаточное освещение заставляет глаза работать усерднее, что может привести к временным симптомам усталости, таким как головная боль и сухость глаз. Однако чтение при хорошем, равномерном освещении снижает риск проблем и минимизирует дискомфорт», — пояснил в беседе с NEWS.ru Светлаков.

Также в этом деле важную роль играют осанка и расстояние от глаз до книги.

Ранее офтальмолог Зарина Курачинова заявляла, что о глаукоме могут говорить такие симптомы, как тошнота, мигрень и усталость.

Читайте также:

Врач Курачинова перечислила неожиданные симптомы глаукомы

Люберецкие офтальмологи спасли пациентку от слепоты

Выпадение волос и слепота: Как обиженный сотрудник оборонного завода травил коллег водой с таллием
#книги
#освещение
#врач
#глаза
#симптомы
#офтальмолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Доцент Литвинова назвала полезные свойства колбасных изделий
13 сентября 2024, 19:49

Фото: iStock/tolisma

Доцент кафедры технологии и биотехнологии мяса и мясных продуктов Университета РОСБИОТЕХ Елена Литвинова заявила, что колбасные изделия из магазина не настолько опасны, как принято считать, и даже обладают рядом полезных свойств.
Так, в них содержатся белок и нутриенты. Само же мясо также является источником витаминов группы B, железа, фосфора и цинка.

«И карбонад, и колбасные изделия, и буженина изготавливаются из мяса, поэтому являются источником белка, микро- и макронутриентов. Различия в технологическом процессе производства, в использовании пищевых добавок, поэтому для этих продуктов характерно отсутствие розовой окраски, термическая обработка формирует особый деликатный вкус, свойственный каждому виду продукта», — объяснила в беседе с Газета.ру Литвинова.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что для снятия симптомов гриппа отлично подойдёт малиновое варенье.

Читайте также:

Россиянам раскрыли доступный продукт для снятия симптомов гриппа

Россиянам объяснили обострение заболеваний ЖКТ осенью

«Дополнительное газообразование»: Диетолог назвал противопоказания к употреблению гороха
#мясо
#диетолог
#обработка
#питание
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вирусолог Аграновский раскрыл, кому нужно особенно остерегаться COVID-19 осенью
Вирусолог Аграновский посоветовал защищаться от COVID-19 группам риска
13 сентября 2024, 19:30

Фото: iStock/NiseriN

Профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский заявил, что осенью обычно возрастает заболеваемость вирусами, в том числе и COVID-19.
Особенно опасным этот вирус остаётся для групп риска, поэтому специалист советовал таким людям соблюдать все необходимые меры профилактики.

«Штаммы эволюционировали в сторону большей контагиозности и меньшей летальности. Первые уханьские штаммы, «Дельта» и другие были существенно опасны для здоровья. Сейчас штаммы более мягкие, но, тем не менее, когда охват большой, все равно есть вероятность, что кто-то серьёзно пострадает. Группам риска нужно соблюдать меры профилактики и рекомендации врача. Может быть, нужно сделать и вакцинацию «Спутником», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Аграновский.

Ранее сообщалось, что в Москве за неделю со 2 по 8 сентября было выявлено 5 769 новых случаев заболевания коронавирусом.

Читайте также:

В Москве за неделю выявлено 5769 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек

Байден заразился коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Попова: подъём заболеваемости COVID-19 ожидается осенью
#вирус
#меры
#рекомендации
#заболевания
#коронавирус
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Учёная Баньковская раскрыла, как можно бороться с выпадением волос
Учёная Баньковская: Укреплять волосы помогают различные химсредства
13 сентября 2024, 18:25

Фото: iStock/Marina Demeshko

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская заявила, что среди способов стимулирования волос и предотвращения их выпадения – использование различных химических средств и биологических активаторов.
«Химические и биологические активаторы и стимуляторы запускают рост «спящей» луковицы, новую фазу роста. Средства могут быть на основе синтетических или природных растительных средств. Издавна для улучшения роста волосяных нитей применяют репейное масло, в том числе смешанное с экстрактом перца», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Баньковская.

До этого диетолог Полина Журавлева дала рекомендации по питанию людям, работающим в офисе. Так, по её словам, лучше забыть про снеки и фастфуд в качестве питания.

«Питание офисных работников разительно отличается от тех, кто живёт активную жизнь. Средняя суточная потребность в энергии для сидящих работников: менее 2 000 ккал для женщин и до 2 500 ккал для мужчин. Ни в коем случае не больше, иначе это приведёт к ожирению и значительно повысит риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других болезней», — добавила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

Ранее старший научный сотрудник отделения эндокринологии МОНИКИ им Владимирского Илья Барсуков в беседе с «Радио 1» сообщал, что диабет бывает двух типов.

Читайте также:

«Кома и смерть»: Врач рассказал про сахарный диабет, который может протекать бессимптомно

«Выключение функций конечностей»: Врач рассказала о симптомах мигрени и чем они грозят

Проверить здоровье в выходные можно будет в 26 подмосковных парках
#диетолог
#питание
#масло
#сахарный диабет
#рекомендации
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Кома и смерть»: Врач рассказал про сахарный диабет, который может протекать бессимптомно
Врач Барсуков: лишний весь и наследственность — предпосылки сахарного диабета
13 сентября 2024, 16:33

Фото: iStock/Maya23K

Диабет распространяется со скоростью эпидемии, несмотря на то что это неинфекционное заболевание, уверяют врачи. Он может развиться в любом возрасте, однако все чаще наблюдаются случаи, когда его диагностируют у подростков и даже детей.
Старший научный сотрудник отделения эндокринологии МОНИКИ им Владимирского Илья Барсуков в беседе с «Радио 1» сообщил, что диабет бывает двух типов.

«Сахарный диабет первого типа, от которого практически нельзя уберечься, это аутоиммунное заболевание, которое возникает оно из-за атаки клеток иммунитета на те клетки поджелудочной железы, которые делают инсулин. Он может возникнуть в любом возрасте, но чаще в детском и молодом. А 90% — это сахарный диабет второго типа, который возникает во второй половине жизни — в среднем и пожилом возрасте», — объяснил эксперт.

Он добавил, что предпосылками диабета являются избыточная масса тела и наследственность, поэтому тем людям, которые знают, что их ближайшие родственники имеют сахарный диабет, нельзя набирать лишние килограммы.

«Нужно измерить окружность талии: если у женщин больше 80 см, а у мужчин больше 94 см, то пора заняться диетой и спортом, а лучше обратиться за помощью к специалисту», — отметил специалист.

По его словам, есть тип диабета, который вызывается непосредственным повреждением поджелудочной железы — после операций, панкреатитов или в следствие хронического употребления алкоголя или табака.

«Самое главное — не пустить все на самотек, не отмахнуться. Диабет, к сожалению, может протекать бессимптомно годами, и за это время начинают формироваться осложнения, с которыми тоже потом приходится бороться. Есть острые осложнения сахарного диабета каталитическая кома, которая приводит к смерти в течение нескольких часов и дней. Могут возникать хронические осложнения, которые приводят к слепота, нарушению работы почек, сердечно-сосудистым заболеваниям», — заявил врач.

Илья Барсуков настоятельно порекомендовал обращаться к терапевту и делать углубленный анализ в случае малейших подозрений.

Читайте также:

«Выключение функций конечностей»: Врач рассказала о симптомах мигрени и чем они грозят

Россиянам раскрыли доступный продукт для снятия симптомов гриппа

«Дополнительное газообразование»: Диетолог назвал противопоказания к употреблению гороха
#моники
#врач
#кома
#следствие
#сахарный диабет
#тела
#смерть
#врачи
#больница
#больницы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Выключение функций конечностей»: Врач рассказала о симптомах мигрени и чем они грозят
Врач Голубинская: мигрень по клинической картине схожа с эпилепсией
13 сентября 2024, 15:21

Фото: iStock/Massonstock

По статистике медицинских организаций, мигрень — третье по распространенности заболевание в мире. Ее ставят в один ряд с сосудистыми заболеваниями головного мозга, рассеянным склерозом и эпилепсией.
Кандидат медицинских наук, врач-невролог, психоневролог Ольга Голубинская в беседе с «Радио 1» рассказала о симптомах мигрени и о том, чем она определяется.

«У мигрени есть четкие признаки, ее ни с чем спутать нельзя: головная боль, неукротимая рвота, повышенная чувствительность к звуку и свету. Человек с этим заболеванием, как правило, свой график и ритм под него подстраивает. Мигрень диктует образ жизни, а определяется генетикой», — сказала специалист.

По словам невролога, прежде всего, когда приходит пациент, врач должен определить у него вид боли, чтобы исключить какие-либо опухоли, кисты или травмы.

«Чаще всего голова болит с правой стороны, но раз в полгода боль меняет сторону. Мы должны исключить опухоли и другие органические поражения мозга, а для этого необходимо сделать МРТ, пропульсировать мышцы пациента», — объяснила эксперт.

Она добавила, что мигрень еще и психосоматическое состояние, поэтому чаще встречается у невротиков и людей искусства, склонных к впечатлительности.

«Международные организации начали лечить мигрень препаратами, предназначенными для эпилепсии, и антидепрессантами. Дело в том, что включается гиперактивность нейронов, и даже пишут, что наблюдается вспышка как вулкан, потом вытормаживание функций. Есть простая мигрень, есть с последующим выключением функций конечностей», — отметила врач.

По ее замечаниям, при эпилепсии прослеживается такая же картина, которая впоследствии может привести к поражению мозга.

«Сначала замерцало и выпало зрение, потом раздражают запахи, потом сам приступ начинает интенсивно, как вулкан, нагнетаться, следом наступает тошнота и рвота. В худших случаях могут быть инсульты, а в старости может привести к деменции», — сообщила Ольга Голубинская.

Читайте также:

Стоматолог Жидких заявила о неожиданной пользе жвачки

Врач Калошина объяснила, почему мужчинам тяжелее переносить высокую температуру

Россиянам объяснили обострение заболеваний ЖКТ осенью
#дело
#эксперт
#пациент
#зрение
#радио
#врач
#картина
#травмы
#стоматолог
#мрт
#человек
#график
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Проверить здоровье в выходные можно будет в 26 подмосковных парках
13 сентября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В 26 парках Московской области в предстоящие выходные, 14 и 15 сентября, будут работать выездные бригады врачей. Стать участниками акции «Проверь своё здоровье в парках» можно будет в 24 городских округах – в Дмитрове, Зарайске, Лобне, Химках, Шатуре и других. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Акция в регионе продолжается. Кроме прохождения профилактического осмотра жители также могут пройти вакцинацию от гриппа. Это самый эффективный способ защиты себя и близких от заболевания и его опасных осложнений», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Как подчеркнули в министерстве, для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

При необходимости пациентов направят в поликлинику на более углублённое обследование.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Читайте также:

Нарколог Холдин рассказал о наиболее подверженной алкоголизму возрастной группе

В Подмосковье подросток пострадал от автомата-силомера

Подмосковный невролог Ильева предупредила об опасности детских невритов
#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#минздрав мо
#здоровье
#парки
#проверка
#акция
Следите за нашими новостями
в удобном формате