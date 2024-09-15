Эксперт рассказал о сезонном характере коронавируса

Фото: Istockphoto / Maya23K
Циркулирующий вариант коронавируса теряет свою патогенность и летальность. Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова Виталий Зверев.
По словам эксперта, вирус адаптировался к человеческому организму и больше не вызывает тяжелых пневмоний. Зверев напомнил, что еще ни одна эпидемия не приводила к гибели всей человеческой популяции.
По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 20,1%, а COVID-19 – на 17,3%.
В ведомстве поясняют, что рост заболеваемости коронавирусом в стране связан с сезонностью. В конце августа и начале сентября заканчивается сезон массовых отпусков и летние каникулы у школьников.
Читайте также:
В Москве за неделю выявлено 5769 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек
Актрису Светлану Немоляеву госпитализировали c коронавирусом
Пенсионер скончался после двух лет борьбы с коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 20,1%, а COVID-19 – на 17,3%.
В ведомстве поясняют, что рост заболеваемости коронавирусом в стране связан с сезонностью. В конце августа и начале сентября заканчивается сезон массовых отпусков и летние каникулы у школьников.
Читайте также:
В Москве за неделю выявлено 5769 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек
Актрису Светлану Немоляеву госпитализировали c коронавирусом
Пенсионер скончался после двух лет борьбы с коронавирусом
Александр Климов