В Москве за неделю выявлено 5769 новых случаев COVID-19, умерли восемь человек

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В Москве за неделю со 2 по 8 сентября выявлено 5 769 новых случаев заболевания коронавирусом. Восемь человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались.
Такие данные приводятся в еженедельной сводке федерального штаба по коронавирусу. Госпитализированы в медицинские учреждения за неделю 281 человек. 5 057 человек, у которых ранее был подтверждён коронавирус, выздоровели.
На прошлой неделе число вновь заболевших составляло 5 500 человек. Таким образом, количество выявленных новых случаев заболевания COVID-19 в столице за неделю увеличилось на 719 человек, или на 14,2%. Москва лидирует по стране по показателям смертности от коронавируса. В России за неделю госпитализированы 3 166 человек. Это на 7% больше, чем неделей ранее.
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