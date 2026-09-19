Эксперт развеяла миф о вреде жирного молока

19 сентября 2026, 02:38

РИА Новости: Жирное молоко не вызывает развития сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: iStock/Bohdan Bevz

Жирное молоко не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей и даже может приносить пользу. Об этом РИА Новости заявила кандидат сельскохозяйственных наук, директор Химико-технологического института НовГУ Ульяна Медведева.