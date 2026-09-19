Эксперт развеяла миф о вреде жирного молока
Жирное молоко не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей и даже может приносить пользу. Об этом РИА Новости заявила кандидат сельскохозяйственных наук, директор Химико-технологического института НовГУ Ульяна Медведева.
Долгое время считалось, что насыщенные жиры в молоке вредны для сердца. Однако, по словам эксперта, крупные исследования последних лет не находят прямой связи между цельным молоком жирностью 3,2% и болезнями сердца и сосудов.
Здоровому человеку не стоит бояться цельного молока: польза (кальций, витамины и белок) перевешивает теоретический вред. Более того, такой напиток хорошо насыщает, а его жиры положительно влияют на метаболизм. Настоящие враги сердца — трансжиры из фастфуда и выпечки, сладкие газировки и малоподвижный образ жизни.
Однако если у человека есть проблемы с холестерином и диагностировано нарушение липидного обмена, разумным шагом станет переход на молоко жирностью 2,5% или 1%.
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