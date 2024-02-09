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Врач Асанов: Для сердца и мозга перенесённые «на ногах» болезни крайне опасны

09 февраля 2024, 19:51
Фото: istockphoto.com/Staras

Фото: istockphoto.com/Staras

Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов заявил, что перенесённые «на ногах» болезни могут поражать сердечно-сосудистую систему и даже мозг.

«Во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой — необходимо бороться с чужеродными микроорганизмами, выводить токсины. При этом тяжело приходится сердцу, так как именно кровь выводит вредные вещества из органов и тканей. Дополнительным фактором становится повышенная температура – сердцебиение может учащаться. Если вы переносите болезнь на ногах, нагрузка заставляет сердце работать на износ, а если к этому присоединяются стрессы на работе, то серьёзные последствия вам обеспечены», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Асанов.

Так, по его словам, перенесённые «на ногах» болезни могут спровоцировать аритмию или кардиомиопатию.

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Стоматолог Рокниан назвала три ранних признака диабета, которые возникают во рту
09 февраля 2024, 20:45

Фото: istock / shironosov

Стоматолог Вивиан Рокниан из Калифорнии (США) предупредила, что состояние полости рта может сигнализировать о развитии сахарного диабета. Об этом пишет издание Daily Express.

Она отметила, что сахарный диабет может проявлять трещинами на языке и сухостью во рту. Эти симптомы часто проявляются вместе с нехваткой слюны и постоянной жаждой. Также о диабете может сигнализировать чувствительность десен — даже при легком нажатии появляется кровь.

Рокниан предупредила, что при наблюдении этих признаков стоит проверить показатель сахара в крови и обратить за консультацией к специалисту.

Ранее эндокринолог Елена Мамонтова перечислила признаки инсулинорезистентности. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#стоматолог
#сахарный диабет
#симптомы
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Диетолог Кабанов назвал чеснок и имбирь важными для сердечно-сосудистой системы
09 февраля 2024, 19:03

Фото: istockphoto.com/grafvision

Диетолог-консультант Алексей Кабанов заявил, что чеснок и имбирь необходимы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Так, чеснок способен улучшать кровоток и нормализовывать давление, а имбирь очищает организм и улучшает состояние сосудов. В беседе с Pravda.Ru специалист добавил, что также для сердечно-сосудистой системы весьма полезны зелёный чай и свёкла. Первый также снижает давление, улучшает кровоток и придаёт бодрость, а вторая уменьшает холестерина в крови, способствует лучшей работе ЖКТ.

Ранее диетолог Полина Журавлева рекомендовала перед переходом на здоровое питание почистить свой организм.

«Если уж вы твёрдо решили питаться полезно, для начала нужно почистить организм. Иначе все будет без толку. Видов чистки немало. Самые эффективные – соковые, например, свекольные или капустные, а также солевые клизмы или отвары лекарственных трав», – рекомендовала в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

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Врач Сумцова заявила об опасности запущенного кариеса для организма
09 февраля 2024, 18:39

Фото: istockphoto.com/SbytovaMN

Стоматолог Татьяна Сумцова заявила, что запущенный кариес грозит ангиной, тонзиллитом и проблемами с ЖКТ.
«И кариес, и тонзиллит вызывают одни и те же микробы, а именно стрептококки. Поэтому запущенный кариес может стать причиной развития ангины и тонзиллита. Если не решать проблему, то можно столкнуться с хроническим тонзиллитом. Также кариес может привести к развитию других болезней — например, отита, одонтогенного синусита, заболеваний ЖКТ», — разъяснила в беседе с NEWS.ru Сумцова.

Она добавила, что в группе риска находятся дети из-за недо конца сформированного иммунитета.

Ранее стоматолог-терапевт Юлия Новикова заявляла, что зубная боль может обостряться, в частности, в зимний период, из-за снижения иммунитета.

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В филиале противотуберкулёзного диспансера в Орехово-Зуеве открылся новый рентген-кабинет
09 февраля 2024, 18:02

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Рентген-кабинет с новым цифровым аппаратом вместо устаревшего аналогового открылся в Орехово-Зуевском филиале Московского областного противотуберкулёзного диспансера, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«При помощи нового оборудованию в медучреждении можно будет проводить до 100 диагностических исследований в день», — отмечается в сообщении.
Цифровой рентген снижает лучевую нагрузку и выдаёт более точное изображение. Кроме того, все результаты поступают в единую электронную систему, что позволяет врачам различных медучреждений сразу получить доступ к нужной информации, не запрашивая рентгеновские снимки на бумаге.

Покупка нового рентгена — часть большой подмосковной программы по обновлению медицинского оборудования, запущенной по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва.

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Врач Зиркуева объяснила причины носового кровотечения

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#орехово-зуево
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#рентген
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Врач Зиркуева объяснила причины носового кровотечения
09 февраля 2024, 17:13

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач-оториноларинголог Асият Зиркуева носовое кровотечение может возникать из-за повреждений носа или заболеваний других органов и систем организма, а также из-за холодного и сухого воздуха.
«К местным причинам также относятся: ушибы и травмы носа, в том числе, при неправильном отсмаркивании; неправильное применение спреев для носа; риниты; послеоперационные кровотечения; образования полости носа и пазух; искривление перегородки; инородное тело в полости носа; воздействие химических раздражителей», — пояснил в беседе с Газета.ру Зиркуева.

Ранее главный гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина заявляла, что пожилым необходимо максимально избегать инфекций и обострений хронических заболеваний из-за ослабленного иммунитета.

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#здоровье
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Не теряться и не врать. Педиатр Новикова рассказала, как подготовить ребёнка к больнице
09 февраля 2024, 15:54

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Госпитализация детей зачастую становится огромным стрессом не только для маленьких пациентов, но и для их родителей. О том, что нужно сделать перед отъездом в больницу, и как поддержать своего малыша, рассказала заведующая приемным отделением Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Мария Новикова, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Специалист отметила, что в экстренной ситуации многие теряются, поэтому нужно сосредоточиться на делах. Во-первых, надо подготовить необходимые для госпитализации документы.

«Базовый набор документов для плановой госпитализации у нас такой: для ребёнка и сопровождающего нужны результаты флюорографии, справка об отсутствии контакта с инфекционными больными за последние три недели, анализы на отсутствие кишечных инфекций за последние две недели. Последнее – для детей до двух лет и их сопровождающих. Кроме того, необходимо свидетельство о рождении ребенка или его паспорт, страховой полис, направление на госпитализацию, выписка из медкарты и паспорт одного из родителей или опекуна», — сказала Новикова.
В случае экстренной госпитализации одна из важнейших задач — успокоить ребёнка, объяснить ему происходящее и рассказать, что что будет дальше.

«Можно сказать: «Ты заболел, и поедем в больницу, там тебе станет легче». При этом нельзя обманывать ребёнка, говорить, что укол — это «укусит комарик» или что не будет больно. Потому что ложь разрушает доверие ребёнка, что чревато большими проблемами в дальнейшем», — предупредила врач.

Она добавила, что подбодрить ребёнка перед неприятными процедурами поможет какое-нибудь поощрение — игрушка или наклейка, которую он получит сразу после пройденного испытания. А детей постарше стоит по возможности привлекать к обсуждению медицинских решений: это позволит пациентам почувствовать контроль над происходящим.

Мария Новикова также подчеркнула, что родителям нельзя забывать о себе и своём душевном равновесии, так как от спокойного и уверенного родителя ребёнок сможет получить больше поддержки.

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#медицина
#здравоохранение
#педиатр
#советы
#госпитализация
#дети
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В Подольске спасли 59-летнего мужчину с раком печени IV стадии
09 февраля 2024, 10:45

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

«Лечение заняло 3 года»: Подольские врачи спасли 59-летнего мужчину с раком печени IV стадии и метастазами. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В 2020 году мужчина попал в больницу с разрывом опухоли толстой кишки. Позже у него были обнаружены метастазы в печени в запущенной IV стадии. В этом году его привезли на заключительную операцию лечения.

«Заключительным этапом был применён метод радиочастотной абляции опухоли без вскрытия брюшной полости. То есть мы ввели в ткань новообразования электроды и воздействовали на него радиочастотными колебаниями. В результате патологические клетки разрушились, а здоровые ткани организма остались целыми. Пациенту провели ещё два курса химиотерапии и выполнили хирургическую операцию по удалению последнего очага в печени. В настоящее время пациент полностью избавлен от метастазов», — поделился завотделения торако-абдоминальной онкологии Тимур Ибрагимов.

Стоит отметить, что последнего этапа лечения у мужчины произошла ремиссия и теперь он находится под наблюдение врача-онколога.

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Врачи рассказали о трех эффективных средствах от прыщей
Малышева и Продеус: печень трески – лучшее средство от прыщей
09 февраля 2024, 10:19

Фото: iStock/fizkes

В программе «Жить здорово!» ведущие Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус поделились секретами борьбы с прыщами.
Согласно их словам, ключом к чистой коже могут быть такие продукты, как льняное масло, говяжья печень и печень трески.

Продеус обосновал свои слова, утверждая, что в говяжьей печени содержится микроэлемент, способствующий выработке витамина А, который сдерживает образование кожного сала, питающего бактерии, вызывающие прыщи. Льняное масло, по его мнению, благоприятно влияет на здоровье кожи лица благодаря содержанию жирных кислот омега-3, замедляя развитие воспалительных процессов. Малышева добавила, что печень трески богата витамином D, который может быть полезен для борьбы с прыщами, особенно для людей с недостатком этого вещества.

Эксперты также ранее призвали россиян выбирать гели для душа с глицерином, который помогает увлажнить кожу после мытья, сообщает Lenta.ru.

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#здоровье
#продукты
#масло
#эксперты
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В Подмосковье за год профилактические осмотры прошли более 1,4 млн детей
09 февраля 2024, 10:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 1,4 млн детей и подростков прошли профилактические медицинские осмотры в Московской области в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
Важность медицинской профилактики отметила первый зампред председателя подмосковного правительства Светлана Стригункова.

«Мы постоянно напоминаем, что заболевания, выявленные на ранней стадии, эффективнее поддаются лечению. В прошлом году профилактические осмотры прошли более 1,4 млн детей», — сказала Стригункова.

Она добавила, что забора о здоровье подрастающего поколения — одно из приоритетных направлений работы региональных властей.

В министерстве также сообщили, что все результаты профилактических медосмотров детей врачи вносят в электронную систему, так что родитель сможет увидеть данные, открыв цифровую медкарту ребёнка.

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#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
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