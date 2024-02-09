Врач Асанов: Для сердца и мозга перенесённые «на ногах» болезни крайне опасны

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Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Тимур Асанов заявил, что перенесённые «на ногах» болезни могут поражать сердечно-сосудистую систему и даже мозг.
«Во время болезни все системы организма работают с повышенной нагрузкой — необходимо бороться с чужеродными микроорганизмами, выводить токсины. При этом тяжело приходится сердцу, так как именно кровь выводит вредные вещества из органов и тканей. Дополнительным фактором становится повышенная температура – сердцебиение может учащаться. Если вы переносите болезнь на ногах, нагрузка заставляет сердце работать на износ, а если к этому присоединяются стрессы на работе, то серьёзные последствия вам обеспечены», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Асанов.
Так, по его словам, перенесённые «на ногах» болезни могут спровоцировать аритмию или кардиомиопатию.
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