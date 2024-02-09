Стоматолог перечислила симптомы во рту, которые могут сигнализировать о сахарном диабете

Фото: istock / shironosov
Стоматолог Вивиан Рокниан из Калифорнии (США) предупредила, что состояние полости рта может сигнализировать о развитии сахарного диабета. Об этом пишет издание Daily Express.
Она отметила, что сахарный диабет может проявлять трещинами на языке и сухостью во рту. Эти симптомы часто проявляются вместе с нехваткой слюны и постоянной жаждой. Также о диабете может сигнализировать чувствительность десен — даже при легком нажатии появляется кровь.
Рокниан предупредила, что при наблюдении этих признаков стоит проверить показатель сахара в крови и обратить за консультацией к специалисту.
Врачи раскрыли секреты правильного сна
Врач Продеус предупредил об опасности обезжиренного творога
Онколог Каприн заявил, что чудо-анализа для диагностики рака не существует
Алина Юрчак