«Пищевой мусор»: Диетолог Селезнева назвала продукты, наносящие вред здоровью

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Диетолог Татьяна Селезнева заявила, что многие популярные продукты на самом деле являются для человеческого организма «пищевым мусором». Об этом пишет 76.ru.
К числу таких продуктов врач отнесла соевый соус, рафинированный сахар и различные полуфабрикаты. По словам Селезневой, перечисленные продукты негативно влияют и на фигуру, и на общее состояние организма человека. Она добавила, что большое количество вредных добавок также содержится в колбасных изделиях, фастфуде, пиве и сдобе.
Такие продукты диетолог порекомендовала заменить рыбой, сливочном маслом, фруктами, греческим йогуртом, финиками и брюссельской капустой. При этом она добавила, что не следует отказываться от любимых продуктов полностью.
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Такие продукты диетолог порекомендовала заменить рыбой, сливочном маслом, фруктами, греческим йогуртом, финиками и брюссельской капустой. При этом она добавила, что не следует отказываться от любимых продуктов полностью.
«Ничем хорошим это не заканчивается — рано или поздно происходит срыв. Поэтому мой призыв — не отказывайте себе, а просто научитесь управлять своим питанием», — заключила Татьяна Селезнёва.
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Диана Аванесян