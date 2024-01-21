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Отоларинголог Марнова предупредила, что нафтизин смертельно опасен для детей

21 января 2024, 07:02
Фото: iStock/undrey

Фото: iStock/undrey

Отоларинголог Светлана Марнова предупредила, что нафтизин, часто используемый при насморке, опасен для детей. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Нафтизин может привести к угнетению дыхательного центра и брадикардии — замедлению частоты сердечных сокращений у детей. Ребёнок при этом засыпает и не просыпается», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседницы.

Марнова подчеркнула, что из-за во многих странах препарат запрещён для лечения детей младше 12 лет из-за смертельного риска. Кроме того, все сосудосуживающие капли и спреи вызывают серьёзную зависимость как у взрослых, так и у детей.

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Science Alert: Обнаружена связь между плохим сном и качеством питания
21 января 2024, 05:51

Фото: iStock/OcusFocus

Исследование американских учёных из Мичиганского университета показало, что привычки в питании влияют на качество сна человека. Согласно выводам, опубликованным в журнале ScienceAlert, люди, которые не следуют рекомендациям по употреблению достаточного количества фруктов, овощей, бобовых и цельного зерна, часто страдают от бессонницы.
Исследователи проверили данную гипотезу, подключив к эксперименту свыше тысячи молодых людей в возрасте от 21 до 30 лет. В итоге после после увеличения потребления фруктов и овощей все участники эксперимента отметили значительное улучшение качества сна и уменьшение симптомов бессонницы.

Было установлено, что некоторые продукты питания способствуют улучшению сна, такие как жирная рыба, молочные продукты, киви, вишня, клубника и черника.

Диетологи советуют поддерживать правильный рацион питания и обращать внимание на размер порций, чтобы избежать проблем со сном и лишним весом. Они советуют избегать жирной пищи и фастфуда, а также рафинированных углеводов, которые могут привести к ухудшению сна и набору лишних килограммов.

Также не стоит по вечерам злоупотреблять алкоголем и кофеином, поскольку они могут привести к нарушению сна и ненужному бодрствованию.

Ранее учёные из университета Осло (Норвегия) сделали вывод о том, что продолжительность сна не связана с атрофией коры головного мозга. Уточняется, что максимальные объём коры при этом соотносится с продолжительностью ночного отдыха. Так, оптимальной продолжительностью сна авторы исследования назвали 6,5 часов. По их словам, нижним пределом является 5,7 часа, а сон более восьми часов считается избыточным.


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#ученые
#исследование
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Терапевт Винарская назвала оптимальное время пребывания в горячей ванне
21 января 2024, 00:39

Фото: iStock/undefined_undefined

Оптимальное время пребывания в горячей ванне составляет от 15 до 20 минут, сообщила терапевт сервиса «Доктис» Наталья Винарская. В беседе с «Газетой.ру» она объяснила, что более длительное пребывание в горячей воде может вызвать общий перегрев организма и обезвоживание.
По словам Винарской, принимать горячие ванны следует не чаще, чем 2-3 раза в неделю, чтобы не нарушить естественный защитный барьер кожи.

«Горячая вода и пар удаляют с поверхности кожи естественные масла, которые защищают ее от внешних факторов и сохраняют влагу. В результате кожа может стать сухой и более уязвимой к раздражениям», — рассказала терапевт.

А вот людям с низким артериальным давлением и склонным к аллергиям стоит воздержаться от приема горячих ванн. Кроме того, горячая вода может спровоцировать усиление инфекционных заболеваний на коже и способствовать развитию инфекций, особенно у женщин.

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Стоматолог Давидян назвал неочевидные признаки пародонтита
Стоматолог Давидян: Дискомфорт при чистке зубов является признаком пародонтита
21 января 2024, 00:30

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Стоматолог Арам Давидян заявил, что дискомфорт во время чистки зубов может являться признаком пародонтита. Об этом пишет «Мослента».
Врач пояснил, что пародонтит — это заболевание, которое негативно влияет не только на дёсны, но и на челюстные кости.

«В результате пациент рискует лишиться большого количества зубов, которые сначала становятся подвижными, а затем выпадают», — рассказал собеседник издания.

Давидян отметил, что развитию пародонтита может способствовать ряд факторов, в том числе недостаточный уход за зубами, генетическая предрасположенность и гормональные нарушения. Это заболевание опасно тем, что первое время никак не проявляется, добавил стоматолог.

Первым тревожным звоночком специалист назвал дискомфортные ощущения во время гигиены рта. Если их игнорировать, то позже может появиться десневой камень, предупредил Арам Давидян. Он также посоветовал не откладывать поход к врачу при появлении тёмного налёта на зубах, неприятного запаха изо рта или повышенной чувствительности.

«Внимательно отношение к себе, регулярные осмотры и гигиенические чистки помогут сберечь зубы в целости и сохранности», — заключил доктор.

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#врач
#зубы
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#уход
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Роспотребнадзор объяснил, почему опасно не чихать
20 января 2024, 03:59

Фото: iStock/Jevtic

Роспотребнадзор не рекомендует сдерживать чихание, так как это может привести к опасным последствиям для организма. Об этом 20 января пишет РИА Новости со ссылкой на рекомендации ведомства по санитарному просвещению «Санпросвет».
В частности, в Роспотребнадзоре отметили, что Сдерживание чихания может повредить барабанные перепонки, вызвать кровотечение из носа и повреждение носовых пазух. Дело в том, что во время чихания в дыхательных путях человека создается высокое давление, а это может привести к разрыву аневризмы головного мозга.

«Процесс чиханья является защитным рефлексом, при котором организму необходимо очистить полость носа от инородных частиц», — отметили в РПН.

Правильно чихать нужно, используя для прикрывания носа и рта тканевый носовой платок либо одноразовые бумажные салфетки — ведь бактерии, попадающие в воздух во время этого процесса, могут представлять опасность для самого человека: попадая на слизистую оболочку глаза, они почти наверняка вызывают конъюнктивит и другие инфекции.И обязательно нужно после этого выбросить их, а затем тщательно вымыть руки с мылом.

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#здоровье
#роспотребнадзор
#опасность
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Врач Королева: Гипертоникам надо отказаться от соли
19 января 2024, 19:19

Фото: istockphoto.com/dusanpetkovic

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила о том, что людям, страдающим гипертонией, следует отказаться от соли для нормализации давления.
Она уточнила, что для коррекции давления не всегда достаточно приёма лекарств, поэтому надо изменять режим питания. В частности, это касается тех гипертоников, кто страдает лишним весом.

«Надо уменьшать количество простых углеводов и жиров в сочетании с простыми углеводами в рационе. Из состава питания убираются рафинированные кондитерские изделия, рафинированные продукты, в составе которых сочетаются жиры с сахаром и с солью. Продукты, имеющие в составе соль, ведут не только к увеличению веса, но и к увеличению уровня артериального давления. Поэтому из рациона убираются колбасы, сардельки, сосиски, соленья, соленая рыба и т. д.» — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Ранее Маргарита Королёва рассказывала «Радио 1» о продуктах, которые можно и нельзя есть натощак.

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#продукты
#соль
#врач
#здоровье
#питание
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Врач рассказала, могут ли узкие джинсы довести до бесплодия и других заболеваний
Дерматовенеролог Филева: слишком узкие джинсы могут вызвать молочницу и изжогу
19 января 2024, 18:27

Фото: istock / Fabio Camandona

Джинсы модели скинни могут приводить к проблемам со здоровьем. Об этом предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог Александра Филева в беседе с Life.
Врач отметила, что при регулярном ношении узких джинсов может нарушаться кровообращение в области таза и ног. Это может вызвать боль, покалывание в бедрах и икроножных мышцах, ощущение онемения и дискомфорта в ногах.

«Но вот страшилки о том, что скинни могут стать причиной бесплодия, медицинских доказательств не имеют: чтобы такое произошло, носить утягивающие брюки нужно круглосуточно, не снимая их ни на секунду», — пояснила Филева.
У мужчин тугие джинсы могут провоцировать ухудшение качества семенной жидкости за счет повышения температуры в паховой области, а у женщин обостриться молочница.

«Еще одна проблема не в самих скинни, а скорее их в размере. Если регулярно носить брюки, стягивающие живот, то это может привести к неправильной работе пищеварительной системы: желудочный сок будет забрасываться в пищевод, и человека начнет мучить изжога», — отметила врач.
Эксперт призвала носить большее широкие штаны из натуральных тканей, а также нетесное белье, способствующее потоотделению и нормальной терморегуляции в зоне паха.

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#косметолог
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Врач Банный: Бесконтрольное употребление слабительного может привести к смерти
19 января 2024, 17:41

Фото: istockphoto.com/fizkes

Врач Денис Банный заявил, что бесконтрольный приём слабительных препаратов может привести к серьёзным последствиям, в том числе смерти.
«Также это может привести к диареи, обезвоживанию, нарушению баланса электролитов. Со временем дисбаланс электролитов может негативно повлиять на работу почек и сердца. В некоторых случаях потеря электролитов может стать фатальной и привести к судорогам или внезапной остановке сердца. К долгосрочным осложнениям чрезмерного применения слабительных лекарств относятся синдром раздраженного кишечника, острая почечная и печеночная недостаточность, геморрой и даже увеличение риска развития рака толстой и прямой кишки», — пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Он добавил, что проблема заключается и в том, что подобные лекарства находятся в свободной продаже. Ситуация осложняется и тем, что слабительные становятся доступны и таких уязвимым категориям населения, как людям с расстройствами пищевого поведения или нервно-психическими заболеваниями.

Специалист рекомендовал в случае наличия каких-либо проблем с кишечником обращаться к врачам, а не заниматься самолечением.

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#лекарства
#врач
#здоровье
#препараты
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Онколог предупредил о провоцирующих рак желудка безобидных факторах
Врач Балкаров: спровоцировать рак желудка могут перекусы и переедание
19 января 2024, 16:41

Фото: istock / mi-viri

Врач-онколог, хирург Беслан Балкаров назвал безобидные с первого взгляда факторы, которые могут провоцировать развитие рака желудка.
Первым фактором Балкаров назвал привычку переедать или перекусывать вместо полноценного приема пищи. Болезнь также может спровоцировать азотная и азотистая кислоты, которые содержатся в пиве, копченых и вяленых продуктах и сырах.

Врач предостерег об опасности обычных овощей и фруктов, при условии содержания в них большого количества нитратов и нитритов.

«Обладая особой химической активностью, они способны нарушать целостность клеток слизистой оболочки желудка, вызывая перерождение здоровых клеток в опухолевые», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Онколог также отметил, что потенциальной причиной появления злокачественных клеток в желудке является бактерия Helicobacter pylori. Эксперт отметил, что «подцепить» этот патоген можно из-за использования чужой посуды или немытых рук. Эта бактерия провоцирует воспалительные процессы, переходящие в заболевания ЖКТ, а затем и в рак желудка. На развитие онкологии также влияет генетическая предрасположенность.

Врач подытожил, что на развитие этой опасной болезни влияет алкоголь и табак.

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#эксперт
#болезнь
#развитие
#заболевания
#рак
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В Подмосковье для медицинских работников доступна бюджетная ипотека
19 января 2024, 15:14

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Медработники Подмосковья теперь могут получить бюджетную ипотеку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Основная задача программы это поддержать специалистов, которые уже работают в регионе, а также привлечь дополнительные кадры.

«Целый комплекс мер социальной поддержки для медработников действует в Подмосковье. Часть программ направлена на решение жилищного вопроса – это соципотека, компенсация аренды жилья, а с этого года мы ввели бюджетную ипотеку. Правительство Подмосковья оплачивает участнику программы 15% от стоимости жилья, кроме того, на весь срок ипотеки будет снижена ставка на 2%», — отметила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Получить бюджетную ипотеку могут 87 врачебных должностей и 27 должностей среднего медицинского персонала. Полный список профессий и правила участия в программе можно найти на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.

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