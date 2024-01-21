Отоларинголог Марнова предупредила, что нафтизин смертельно опасен для детей

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Отоларинголог Светлана Марнова предупредила, что нафтизин, часто используемый при насморке, опасен для детей. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Нафтизин может привести к угнетению дыхательного центра и брадикардии — замедлению частоты сердечных сокращений у детей. Ребёнок при этом засыпает и не просыпается», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседницы.
Марнова подчеркнула, что из-за во многих странах препарат запрещён для лечения детей младше 12 лет из-за смертельного риска. Кроме того, все сосудосуживающие капли и спреи вызывают серьёзную зависимость как у взрослых, так и у детей.
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