Биолог Алексеева назвала самые полезные для сердца ягоды

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева заявила, что наиболее полезными для сердца ягодами являются земляника и малина.
Также она отнесла к полезным голубику и чернику.
Ранее диетолог Кристина Войт заявляла, что подсолнечное масло является весьма полезным продуктом, поскольку содержит почти все витамины группы B и K.
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«Большинство ягод — черника, голубика, малина, клюква — содержат также витамин C, способствующий укреплению стенок кровеносных сосудов и улучшению их эластичности. Ягоды богаты клетчаткой, которая способствует снижению уровня холестерина и поддержанию нормального давления», — пояснила в беседе с NEWS.ru Алексеева.
Ранее диетолог Кристина Войт заявляла, что подсолнечное масло является весьма полезным продуктом, поскольку содержит почти все витамины группы B и K.
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Мелисса Тимофеева