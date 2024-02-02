Эндокринолог Мамонтова перечислила признаки инсулинорезистентности

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Инсулинорезистентность — это гормональное заболевание, при котором клетки становятся нечувствительны к инсулину, гормону, отвечающему за перенос глюкозы. О признаках, которые свидетельствуют об этой болезни, рассказала эндокринолог Елена Мамонтова в беседе с «АиФ».
Данное состояние может приводить к разным серьезным болезням, среди которых сахарный диабет, ожирение, гипертония, болезнь Альцгеймера, ишемическая болезнь сердца, женское бесплодие эректильную дисфункцию.
Причины инсулинорезистентности могут быть разнообразным – начиная от генетической предрасположенности, заканчивая гормональными изменениями во время беременности или в подростковом возрасте.
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