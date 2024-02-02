Эндокринолог Мамонтова перечислила признаки инсулинорезистентности

Инсулинорезистентность — это гормональное заболевание, при котором клетки становятся нечувствительны к инсулину, гормону, отвечающему за перенос глюкозы. О признаках, которые свидетельствуют об этой болезни, рассказала эндокринолог Елена Мамонтова в беседе с «АиФ».