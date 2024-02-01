Терапевт Русаков рекомендовал грубый массаж при головных болях

Фото: istockphoto.com/eternalcreative
Терапевт Талдомской больницы Алексей Русаков заявил, что снять головную боль можно без медикаментов с помощью грубого массажа головы и шеи.
«Если человеку с головной болью нужно продолжать работать, а лекарств нет под рукой, то надо массировать точки входа лимфы в тело: передняя поверхность грудной клетки — соединения ключицы и грудины, массировать там. Потом растереть всю шею и всю голову вместе с ушами, грубо массировать. Потом поделать наклоны головы и просто пройтись», — отметил в беседе с NEWS.ru Русаков.Он добавил, что также можно выпить чай или кофе, которые с помощью кофеина смогут тонизировать сосуды. Кроме этого, он рекомендовал проветривать помещение.
Читайте также:
Врач Назаренко заявила об опасности климат-контроля автомобиля
Терапевт назвала опасные для беременных банкетные блюда
Терапевт Лапа рассказала, для кого опасны купание в проруби и посещение бани
Мелисса Тимофеева