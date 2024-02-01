Врач Шафалинов: Похмельный синдром – заболевание

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Профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов объяснил, что похмельный синдром необходимо лечить, так как это уже полноценное заболевание.
«Похмельный синдром – это когда человеку после употребления алкоголя на следующий день нужно выпить ещё немного, прямо с утра, чтобы его самочувствие улучшилось. И это называется похмельным синдромом. Это признак второй стадии алкоголизма. То есть это уже не шутки. Это не бытовое пьянство, это уже заболевание, которое нужно лечить», – отмкетил в беседе с «Царьградом» Шафалинов.
Он также добавил, что такой синдром не имеет прямого отношения к интоксикации организма алкоголем, а связан с зависимостью.
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Мелисса Тимофеева