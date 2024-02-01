ВОЗ: К 2050 году количество заболевших раком может вырасти на 75 процентов

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что к 2050 году заболеваемость раком в мире вырастет более чем на 75 процентов. Об этом пишет The Guardian.
Последние данные онкологического подразделения ВОЗ, Международного агентства по исследованию рака, показывают рост с 14,1 миллиона новых случаев заболевания раком и 8,2 миллиона смертей во всем мире в 2012 году до 20 миллионов новых случаев и 9,7 миллиона смертей десятилетие спустя.
МАИР прогнозирует, что к 2050 году будет зарегистрировано более 35 миллионов новых случаев рака, что почти на 77% больше, чем в 2022 году, а число смертей увеличится почти вдвое с 2012 года и превысит 18 миллионов. При этом в странах с более низким доходом будет наблюдаться самый большой пропорциональный рост числа случаев. Согласно прогнозам, смертность от рака в бедных странах увеличится почти вдвое.
Как следует из доклада МАИР, быстро растущая угроза заболевания раком отражает не только старение и рост глобального населения, но и изменения в степени подверженности людей факторам риска, связанным с социально-экономическим развитием. Табак, алкоголь, ожирение и загрязнение воздуха остаются ключевыми факторами роста заболеваемости раком, отмечается в документе.
Ранее американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии. Так, уровень диагностирования онкологии в США вырос на 12,8% за 20 лет.
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МАИР прогнозирует, что к 2050 году будет зарегистрировано более 35 миллионов новых случаев рака, что почти на 77% больше, чем в 2022 году, а число смертей увеличится почти вдвое с 2012 года и превысит 18 миллионов. При этом в странах с более низким доходом будет наблюдаться самый большой пропорциональный рост числа случаев. Согласно прогнозам, смертность от рака в бедных странах увеличится почти вдвое.
Ранее американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии. Так, уровень диагностирования онкологии в США вырос на 12,8% за 20 лет.
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Артем Путинцев