Врач посоветовал некоторым россиянам варить колбасу дома
Врач Золотухин: Если отварить колбасу, часть нитритов и соли уйдет в воду
Врач Максим Золотухин объяснил, почему некоторым россиянам лучше варить колбасу. Об этом пишет издание РИАМО.
При непродолжительном отваривании часть нитритов, фосфатов и излишков соли выделяется в воду. Это может быть небольшим количеством, но для людей с гипертонией или почечными заболеваниями такие изменения имеют значение, отметил Золотухин.
Врач подчеркнул, что варка колбасы не является обязательной для всех. Однако он рекомендовал этот способ приготовления, если продукт хранился в холодильнике более нескольких дней, а также в случае, если колбасу будут есть люди с хроническими заболеваниями или дети.
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