Врач посоветовал некоторым россиянам варить колбасу дома

30 июня 2026, 11:06

Врач Золотухин: Если отварить колбасу, часть нитритов и соли уйдет в воду

Фото: iStock/Nikolaeva Elena

Врач Максим Золотухин объяснил, почему некоторым россиянам лучше варить колбасу. Об этом пишет издание РИАМО.