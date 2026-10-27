Названа частная ошибка при лечении простуды и гриппа

27 октября 2026, 20:09

Врач Хендерсон назвал ошибкой не брать больничный при простуде

Фото: iStock/gpointstudio

Возвращаться к работе вскоре после того, как симптомы простуды или гриппа пошли на спад, — частая ошибка. Об этом рассказал врач общей практики Роджер Хендерсон.





По его словам, которые приводит издание Daily Mirror, многие не оформляют больничный или выходят работать слишком рано. Такой подход чреват повторным заражением и ухудшением состояния, а также представляет риск для окружающих.



Специалист отметил, что ослабление симптомов еще не говорит о том, что организм полностью справился с болезнью. Он пояснил, что жаропонижающие, средства от насморка, от боли в горле и кашля лишь способствуют улучшению самочувствия. Лучше всего выздоровление обеспечивают отдых, полноценный сон и достаточное количество жидкости.

«Это не значит, что при любом насморке нужно лежать и ничего не делать. Важно научиться понимать, когда организму нужно сбавить темп и дать отдохнуть», — заключил доктор.