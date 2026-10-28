Диетолог раскрыла, какую опасность скрывают диеты от нейросетей

28 октября 2026, 06:37

Диетолог Чунтонова: диеты от ИИ могут привести к пищевым расстройствам

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Чрезмерно строгие рационы с множеством запретов, составляемые нейросетями, могут стать триггером или усилить расстройства пищевого поведения — особенно у людей, склонных к тревожности. Об этом ТАСС рассказала врач‑диетолог Ольга Чунтонова.