Диетолог раскрыла, какую опасность скрывают диеты от нейросетей
Чрезмерно строгие рационы с множеством запретов, составляемые нейросетями, могут стать триггером или усилить расстройства пищевого поведения — особенно у людей, склонных к тревожности. Об этом ТАСС рассказала врач‑диетолог Ольга Чунтонова.
Как пояснила специалист, когда человек следует жёсткому плану от ИИ, у него нередко формируется нездоровая установка: он начинает паниковать из‑за превышения заданного лимита калорий, категорично делить продукты на «полезные» и «вредные», а любое отступление от схемы воспринимать как провал и испытывать из‑за этого чувство вины. Всё это подпитывает чрезмерную фиксацию на еде.
При этом диетолог подчеркнула, что сам по себе подсчёт калорий не обязательно приводит к нарушениям пищевого поведения. Но для людей с повышенной тревожностью, склонностью к эпизодам переедания либо уже имеющимися расстройствами постоянный контроль каждого съеденного продукта может закреплять проблемные паттерны и ухудшать состояние.
Стремление неукоснительно следовать «идеальному» алгоритму нередко оборачивается стрессом из‑за малейших отклонений от графика. Это, в свою очередь, повышает риск срывов и негативно сказывается на психологическом самочувствии человека, заявила Чунтонова.
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